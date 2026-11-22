Чем занимаются тараканы в Амазонии / © Unsplash

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Каждый вечер, примерно за пятнадцать минут до шести, на невысоком амазонском кустарнике в Бразилии распускаются цветы. Сначала они пахнут едва уловимо, но как только аромат густеет, по стеблям поникающих соцветий начинает сочиться сладкий нектар. Около семи на этот запах сползаются первые насекомые, а именно тараканы.

Об этом пишет Science Alert.

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Ученые выяснили, что после наступления темноты в Амазонии тараканы занимаются полезной работой

У двух ближайших родственников этого растения главную роль в опылении играют летучие мыши, и сам кустарник имеет типичные для растений летучих мышей признаки: сумеречное цветение и обильное выделение нектара.

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Впрочем, когда ученые впервые принялись исследовать, кто же действительно опыляет этот вид, они не увидели возле цветов ни одного рукокрылого. В течение дня с девяти утра до пяти вечера нектара в бутонах вообще не было. А вот с приходом ночи главными опылителями неожиданно оказались обычные лесные тараканы.

Бытовыми вредителями являются лишь около 1% всех видов тараканов, тогда как их диких родственников до сих пор крайне редко фиксировали на цветах.

«Никто и представить не мог, что такой тип взаимодействия возможен в Амазонии, не говоря уже о его вкладе в размножение растений, ведь подавляющее большинство внимания приковано к пчелам и летучим мышам», — говорит ботаник Национального института исследований Амазонии в Бразилии Тулио Алекс Мартинс-Силва.

Исследователи имели целью выяснить две вещи: какие существа переносят пыльцу между соседними кустами и насколько критическим является перекрестное опыление для появления плодов. Разгадку подсказало само поведение тараканов во время ночного кормления.

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По наблюдениям Мартинса-Силвы, насекомое должно наклонить голову вниз, чтобы добраться до нектара, и поэтому опять полностью осыпается пыльцой.

Фото: Tulio Alex Martins-Silva

Речь идет о виде Mabea uleana из семьи молочайных — эндемике бразильского штата Амазонас, который встречается только на участках бедного питательными веществами белого песка.

Его поникшее соцветие длиной 4–6 сантиметров, а у основания стебля сидят один-два женских цветка, способных дать плод. Ниже свисают более двухсот мелких мужских цветков с пыльцой.

Направляясь вниз к нектару, таракан неизбежно затрагивает женские цветки. Когда же он добирается до сладких капель, его брюшко и лапки уже щедро покрыты пыльцой из мужских цветков. Возвращаясь тем же путем вверх, насекомое во второй раз касается женских цветков.

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Если же таракан перед этим побывал на другом кусте, он оставляет чужую пыльцу на женском цветке еще до того, как начнет пить.

С июня 2024 по январь 2025 года ученые потратили 252 часа на наблюдение за соцветиями шести кустов к северу от Манауса, уделив одинаковое количество времени дневным и ночным дежурствам.

Параллельно команда провела эксперимент с опылением: на часть цветков нанесли пыльцу из того же соцветия, на другую — пыльцу из соседнего кустарника, а третью группу оставили открытой для любых насекомых.

Полученные показатели обработали сам Мартинс-Силва и его коллега, соавтор исследования, ботаник Лайон Орест Демарки.

Результаты оказались показательными: после опыления пыльцой из другого куста плоды завязались у 93% цветков, тогда как самоопыление дало результат только в 15% случаев. Среди цветков, доступных для насекомых, плоды образовались примерно у 73%. Это доказывает, насколько важными для растения являются визитеры, переносящие пыльцу между разными экземплярами.

Ранее во Французской Гвиане ученые оценили, что тараканы обеспечили опыление около 41% завязей на другом тропическом кустарнике. В бразильском исследовании зафиксировали 18 визитов тараканов, впрочем, Мартинс-Силва убежден, что на самом деле их наведывалось больше.

«Тараканы очень чувствительны к свету, шуму и присутствию человека, поэтому мое собственное присутствие могло повлиять на низкую частоту посещений», — отметил ботаник.

Кроме тараканов, в темноте к цветам наведывались мелкие мухи и ночные бабочки. В светлое время суток на соцветиях чаще всего работали безжалостные пчелы Trigona almeidae — собирая остатки пыльцы, они тоже контактировали с женскими цветками, поэтому их определили как возможных дневных опылителей.

Ученые отмечают, что наблюдения велись только на одном участке, а эксперимент с плодоношением не выделял точного вклада каждого вида насекомых.

Вероятно, в переносе пыльцы также принимают участие другие знакомые насекомые, такие как сверчки и кузнечики.

Насекомые: последние новости

Напомним, согласно исследованию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences на основе 489 полевых работ со всех континентов, кроме Антарктиды, на Земле одновременно живут около 20 квадриллионов муравьев — примерно 2,5 миллиона на каждого человека.

Их общая биомасса составляет около 12 мегатонн сухого углерода — это примерно пятая часть биомассы человечества, но значительно больше совокупного веса всех диких птиц и млекопитающих, а цепь из всех особей достигла бы 100 миллиардов километров.

Муравьи являются ключевыми подземными инженерами, которые перемещают больше грунта, чем дождевые черви, аэрируют его, прячут листья, ускоряют разложение органики и влияют на почвенный углерод. Около двух третей биомассы муравьёв сосредоточено в тропических лесах и саваннах, где один гектар амазонских джунглей может вмещать до восьми миллионов особей.

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