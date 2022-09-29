От удара затмило солнечный свет: ученые нашли на спутнике следы астероидов, убивших динозавров

Ученые выяснили, что миллионы лет назад падение астероидов на Землю происходило вместе с падением космических камней на Луну.

Это касается и удара огромного астероида, уничтожившего многих динозавров. Также ученые считают, что кроме больших ударов космических камней наша планета подвергалась одновременно серии более мелких столкновений. Это же происходило и на Луне, которая покрыта более 9000 кратеров.

Об этом пишет Space.

Ученые из Университета Кертина в Австралии изучили микроскопические стеклянные шарики, которые были обнаружены в образцах лунного грунта, доставленных китайской миссией "Чанье-5" два года назад. Эти стеклянные шарики были созданы под влиянием сильного тепла и давления, что вызвано падением метеоритов разного размера на поверхность Луны. Благодаря этим образцам, изучив их возраст, исследователи смогли воспроизвести хронологию ударных событий на Луне.

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В ходе исследования специалисты выяснили, что время ударных событий и их частота совпадают с такими же падениями космических камней на Землю. В частности, возраст некоторых стеклянных шаров с Луны показал, что они образовались примерно 66 млн лет назад. Это произошло тогда, когда на Землю упал астероид шириной 10 км, создавший огромный кратер шириной 150 км и глубиной 19 км на полуострове Юкатан, современная Мексика.

Этот астероид упал со скоростью почти 70 тысяч км/ч, и это столкновение вызвало ударную волну, а также выброс огромных облаков обломков и пыли, омрачивший солнечный свет. В результате на Земле произошло событие, называемое учеными меловым палеогеновым вымиранием, и с планеты исчезло 75% всех живых существ, в том числе динозавров.

"Если эта теория верна, и мы сможем найти ей подтверждение, то изучение столкновений с астероидами и Луной может помочь составить более полную картину таких же событий, которые происходили в истории Земли и вообще всей внутренней части Солнечной системы. Потому что эти события взаимосвязаны", — сказал Александр Немчин из Университета Кертина.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, которая является редким полным скелетом динозавра.

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