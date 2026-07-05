От жизни на Марсе до бессмертия: какие научные прорывы могут произойти в ближайшие 25 и 250 лет

Наука / © Pixabay

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Наука и технологии могут совершить в ближайшие десятилетия скачок, который еще несколько поколений назад казался фантастикой. Некоторые из будущих прорывов могут изменить энергетику, медицину, кибербезопасность, космические путешествия и даже границу между человеком и машиной.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Одним из главных направлений станет освоение космоса. NASA и Белый дом уже заявляли о намерениях создать постоянное поселение на Луне и отправить первую пилотируемую миссию на Марс.

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Первые шаги к этому уже делают в рамках программы Артемида. Ожидается, что новые миссии проверят посадочные модули, а астронавты смогут снова ступить на поверхность Луны в конце этого десятилетия.

Термоядерная энергия

Еще один потенциальный прорыв – термоядерный синтез. Это процесс, питающий Солнце и звезды: легкие атомные элементы сливаются в более тяжелые, высвобождая огромное количество энергии.

Если человек сможет создать стабильные термоядерные электростанции, это может дать почти неограниченный источник чистой энергии с низкими выбросами углерода и значительно меньшим количеством радиоактивных отходов, чем в современной атомной энергетике.

В США уже разрабатывают дорожные карты для развития термоядерной энергетики, а первые коммерческие решения могут появиться в 2030-х годах.

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Квантовые компьютеры

В ближайшие годы мир также может получить первые действительно полезные квантовые компьютеры. Такие машины работают не по принципам классических компьютеров, где информация существует в виде нулей и единиц, а используют законы квантовой физики.

Это может позволить им выполнять вычисления, которые для нынешних суперкомпьютеров были бы почти невозможны или занимали годы.

Такие технологии могут помочь в создании нового лекарства, моделировании сложных процессов, разработке материалов и решении задач, которые сегодня остаются недостижимыми.

Искусственный интеллект и новые угрозы

В то же время развитие искусственного интеллекта будет иметь не только положительную сторону. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что хакеры могут получить инструменты нового уровня – программы на базе ИИ, способные самостоятельно планировать атаки, изменять тактику и бить по цифровым системам со скоростью машины.

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Специалисты называют это новым вызовом для кибербезопасности, ведь защита, работающая со скоростью человека, может не успевать за атаками автоматизированных систем.

Человек и машина

Еще одно направление, которое может изменить будущее – слияние человека с технологиями. В ближайшие десятилетия роботизированные экзоскелеты могут помогать людям поднимать тяжелые предметы или возвращать подвижность после травм и паралича.

Носящие устройства с искусственным интеллектом – умные очки, наушники и другие гаджеты – могут в реальном времени давать человеку информацию об окружающем мире и создавать эффект дополненной реальности.

Футурологи также говорят о развитии интерфейсов "мозг-компьютер", которые могут дать прямой доступ к цифровой информации и изменить способ взаимодействия человека с технологиями.

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Возможно ли "бессмертие"

Один из самых известных футурологов Рэй Курцвейл прогнозирует, что уже в 2030-х годах человечество может приблизиться к технологиям, которые будут существенно продлевать жизнь.

Речь идет, в частности, о микроскопических нанороботах, которые могут работать в кровотоке, следить за состоянием организма и поддерживать здоровье без постоянного медицинского вмешательства.

Такие прогнозы остаются дискуссионными, но развитие биотехнологий, искусственного интеллекта и медицины уже сейчас приближает человечество к методам лечения, которые еще недавно казались невозможными.

Что может произойти за 250 лет

Если человечество избежит глобальных катастроф, то в более отдаленном будущем оно может стать межзвездным видом.

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Профессор Гарварда Ави Лоэб считает, что космические путешествия могут стать для человечества своеобразным "страховым полисом" на случай крушения на Земле.

Через несколько веков самодостаточные колонии на Марсе, регулярные полеты между планетами и даже поиск жизни вне Солнечной системы могут стать не фантастикой, а частью реальности.

Однако для путешествий в другие звездные системы человечеству понадобятся технологии, которые пока существуют только в теории. Одной из таких идей является так называемый "варп-двигатель", который должен позволить кораблю двигаться сквозь пространство быстрее света благодаря искривлению пространства-времени.

Большинство физиков пока считают такую технологию недостижимой. Но именно такие идеи показывают, как далеко может зайти научное воображение, если нынешние прорывы станут основой для последующих поколений открытий.

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