Отравление / © УНІАН

Во время поездки в Карпаты отравились более 20 десятиклассников из Тернопольщины. Четырех детей в тяжелом состоянии доставили в инфекционное отделение Яремчанской городской больницы, сейчас их состояние улучшается.

Об этом в комментарии изданию «Укринформ» сообщила мать одной из пострадавших школьниц Галина Ратушняк.

По ее словам, часть детей уже выписали домой. Ее дочь продолжает лечение амбулаторно после госпитализации.

«Я своего ребенка вчера забрала уже из больницы домой. Ей назначили еще лечиться дома. Организм ослаблен, но уже на фоне того всего, что было, то гораздо лучше ребенок себя чувствует», — сказала женщина.

Она также заявила, что администрация отеля после инцидента не контактировала с родителями и не помогала во время массового ухудшения самочувствия детей.

«Никакого беспокойства со стороны администрации при этом не было», — рассказывает мать одной из пострадавших.

По словам Галины Ратушняк, ночью родители срочно выехали в Буковель, поскольку школьники теряли сознание, имели рвоту и другие симптомы отравления.

Известно, что группа десятиклассников из Тернополя вместе с родителями и классным руководителем приехала на выходные в Карпаты, чтобы подняться на гору Синяк. Однако из 26 детей 21 заболел в отеле в селе Поляница. Медики предварительно диагностировали у школьников острый гастроэнтероколит.

После инцидента родители вызвали полицию. Правоохранители официально зафиксировали случай. В отель также прибыли следователи и представители Госпродпотребслужбы, которые проверяют обстоятельства происшествия, а также условия питания и проживания детей. Сейчас администрация отеля публично ситуацию не комментировала.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

