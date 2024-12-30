Отец принес в жертву сына: археологи нашли уникальное захоронение моче в Перу

Исследователи обнаружили доказательства невиданного ранее ритуального жертвоприношения в культуре моче, существовавшей на северном побережье Перу между 300 и 950 годами нашей эры. Генетический анализ похорон показал, что отец принес в жертву собственного сына, а также задушили племянницу высокопоставленной жрицы.

Об этом пишет IFLScience.

Эти открытия были сделаны в погребениях 500 года нашей эры в Уака Као Вьехо, где находились шесть человек, в том числе женщина высокого статуса, названная "Сеньорой Цао". Ее погребение было лучше всего сохранено среди всех найденных в Перу.

"Идея состоит в том, что удушение могло быть более частной и достойной формой ритуального убийства, вероятно, зарезервированной для лиц с высоким социальным или духовным статусом", — пояснил Ларс Ферен-Шмитц, соавтор исследования.

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Подростки, принесенные в жертву, были родственниками сеньоры. Парень, как показал генетический анализ, был сыном одного из похороненных мужчин, а девушка – ее племянницей.

Культура моче известна своей социальной иерархией и ритуальными практиками. Их захоронения демонстрируют высокий статус женщин, часто исполнявших роли жриц и богинь. "Сеньора Цао" является одним из самых ярких примеров этого влияния.