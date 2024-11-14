Открыта самая одинокая галактика во Вселенной: "Ёж" – реальный космический отшельник

Галактика dw1322m205 получила прозвище "Ёж", не из-за сходства, а из-за одинокого и маленького характера, подобно этим животным.

Астрономы недавно сделали уникальное открытие – изолированную карликовую галактику, которая получила прозвище "Еж". Она расположена в 7,8 миллиона световых лет от нашей планеты и является наиболее изолированной из всех известных галактик.

Это открытие было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

"Еж" находится настолько далеко от других галактических систем, что ближайшая галактика расположена от нее на расстоянии 3,3 миллиона световых лет, а ближайшая группа галактик – на 2,2 миллиона световых лет.

Эта галактика имеет массу лишь в 630,000 раз больше массы Солнца, что значительно меньше по сравнению с большинством других галактик. У "Ежа" уже давно прекратилось образование новых звезд, что является нечастым явлением для карликовых галактик, ведь они обычно не теряют газ, необходимый для звездообразования, из-за отсутствия крупных соседей.

По данным исследований, в "Еже" не было новых звезд по меньшей мере 100 миллионов лет, а возможно даже до 5 миллиардов лет. Ученые считают, что галактика могла потерять свой газ, пройдя через группу галактик, а затем вытолкнуть ее в космическое пространство вследствие гравитационных взаимодействий.

Теперь перед астрономами стоит задача выяснить точные причины прекращения звездообразования в этой галактике и проверить возможность ее изгнания другими галактиками.

Напомним, что 2 августа 2027 года произойдет самое длительное полное солнечное затмение ХХІ века, которое продлится 6 минут и 23 секунды.

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