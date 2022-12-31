"Открытие года": ученые обнаружили в гробнице визиря фараона еще 60 мумий

Группа египтологов из Испании обнаружила две гробницы, в которых находилось около 60 мумий. Это произошло на территории древнего египетского города Луксора.

О находке сообщает La Prensa Latina.

"Важнейшим событием этого года является открытие двух гробниц, глубиной около шести метров, состоящих из двух камер каждая и содержащих около 60 мумий и остатков мумий", — сказал Франциско Х. Мартин, лидер группы археологов.

По словам Мартина, две вторичные гробницы соединены двумя погребальными камерами и характеризуются отсутствием эпиграфов, найденных в гробнице визиря Аменхотепа-Хюи, содержащей 30 колонн с эпиграфами.

Объект является свидетельством того, что гробница визиря в какой-то момент стала некрополем.

"Они начали строить другие гробницы из разных династий внутри гробницы визиря, поскольку это место было священным", — отметили ученые.

Аменхотеп-Хюи был визирем фараона Аменхотепа III на протяжении последней трети его правления. Он был родом из северного Египта и считался "лидером оппозиции" на фоне новых религиозных течений, которые продвигал Ахенатен, сын и наследник фараона.

Напомним, в Египте археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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