Открытие, изменяющее представление о происхождении жизни: ученые обнаружили "пенисного червя"

Ученые нашли уникальные окаменелости

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Ученые из Кембриджского университета совершили сенсационное открытие в Большом Каньоне, что может коренным образом изменить представление о происхождении сложной жизни на Земле. Исследователи обнаружили сотни микроскопических окаменелостей, среди которых — странный «пенисный червь» и другие мякотившие существа, жившие около 500 миллионов лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Находки, обнаруженные глубоко в стенах каньона в Аризоне, бросают вызов устоявшейся теории о том, что ранняя сложная жизнь эволюционировала исключительно в строгих условиях с дефицитом кислорода. Эти исключительно сохранившиеся окаменелости были найдены в спокойной, богатой кислородом морской среде. Обычно органические остатки разлагаются слишком быстро для окаменения.

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«Зона Златовласки» для эволюции

Ведущий автор исследования, Джованни Муссини, докторант по наукам о Земле Кембриджского университета, объясняет, что территория Большого Каньона в тот период была настоящей «зоной Златовласки» — идеальные условия для развития жизни.

«К тому времени это была лучшая недвижимость на Земле. У вас было достаточно еды, достаточно светлая и идеальная глубина. Именно здесь эволюция действительно заработала», — отмечает Муссини.

Эти находки подтверждают важную идею: живые существа меняются не только через природу, но и чтобы быть лучше других. Окаменелости этих мягких животных нашли в слое глины, который называется формация Яркий Ангел. Это место уже известно благодаря другим находкам из кембрийского периода.

Невероятная детализация и новые виды

В кембрийскую эпоху, когда большинство основных групп животных только начинали появляться, регион Большого Каньона располагался вблизи экватора. Он был покрыт мелководным (приблизительно 40-50 метров глубиной) морем с высоким уровнем кислорода и обилием питательных веществ. Ученые предполагают, что фотосинтезирующие микробы способствовали еще большему насыщению воды кислородом, создавая оптимальные условия для процветания сложных форм жизни.

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Команда обнаружила более 1500 микроскопических окаменелостей, среди которых:

Креветки с конечностями для фильтрации воды.

Моллюски с цепочками зубов.

Удивительные черви с длинными разветвленными ротовыми аппаратами.

Ученые особенно изучали маленькие углеродные окаменелости (SCF). Это очень мелкие остатки животных без панцирей или костей. Обычно такие существа не хранятся в истории Земли. Но здесь илистое морское дно прекрасно сохранило их. Это позволило увидеть невероятные детали. К примеру, ученые увидели крошечные зубы у похожих на креветок существ и нежные ряды зубов у моллюсков.

Маленькие углеродистые окаменелости (SCF). Автор: Science Advances. / © dailymail.co.uk

«Это совершенно новый взгляд на жизнь кембрийского периода», — подчеркнул Муссини. — «Мы видим части животных, почти никогда не хранящихся».

Среди найденных существ — Kraytdraco spectatus, или «пенисный червь», обнаруженный в 967 экземплярах среди 1539 окаменелостей одного вида. Этот червь имел гибкий трубкообразный рот с сотнями зубов, похожих на крошечные щеточки. При длине от 3,8 до 10 см, Kraytdraco был одним из самых больших и, вероятно, самых доминантных животных в своей среде. В отличие от хищников этот червь, вероятно, питался, соскоб мусор и фильтруя пищу из почвы. Его тело было адаптировано для эффективного сбора и сортировки пищи, что свидетельствовало о достаточном доступе к энергии для развития сложных органов и инструментов.

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На фото — реконструкция того, как когда-то выглядел «пенистый червь». Автор: Rhydian Evans. / © dailymail.co.uk

Переосмысление Кембрийского взрыва

Эти находки показывают, что виды имели сложные органы и особенности, которые раньше считались эволюционированными медленно и только в сложных условиях. Профессор Эрик Сперлинг из Стэнфордского университета подтверждает, что появление хищников могло повлечь за собой «эскалацию гонки вооружений», что привело к «взрывному появлению различных способов ведения бизнеса» в животном мире.

Ученые до сих пор пытаются выяснить причины Кембрийского взрыва — периода, когда впервые появилось большинство основных групп животных. Наиболее распространенная идея состоит в том, что около 550 миллионов лет назад уровень кислорода в атмосфере Земли начал расти. Это позволило животным эффективнее превращать пищу в энергию, что дало им толчок к движению, росту и охоте.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подчеркивает потенциал Большого Каньона как одного из важнейших мест для изучения происхождения сложной жизни на Земле.

Напомним, ученые рассказали об уникальном пауке Trichonephila clavipes, который создает паутину из «золотистого» шелка. Этот паук не плетет нити из настоящего золота, но его паутина имеет ярко-желтый цвет, который выглядит как из драгоценного металла.

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