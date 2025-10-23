Открытие, которое шокировало арахнофобов: пауки действительно могут летать

Паук. Фото: Kaldari/CC0

Пауки оказались значительно способнее, чем кажется на первый взгляд. Кроме умения плести паутину и прыгать на большие расстояния, некоторые из них способны подниматься в воздух — без всякого ветра. Это явление известно под названием «полет на воздушном шаре» (ballooning) и помогает паукам распространяться на большие территории.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые зафиксировали, что такое поведение присуще паукам из семейства сальтицид — прыгающих пауков, а также другим видам. Эти насекомоподобные создания выпускают тонкие шелковые нити, которые действуют как парашют. Благодаря этому паук может подниматься вверх и преодолевать большие расстояния — от нескольких метров до нескольких километров.

Примером таких «летающих» видов являются недавно открытые новозеландские пауки-прыгуны Ourea petroides. Их обнаружили в альпийских районах от Национального парка Кахуранги до Артурс-Пасс. Для столь широкого ареала маленькие существа, двигающиеся только на восьми ножках, должны иметь другой способ передвижения — именно способность к полету.

В 2018 году ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, какие факторы влияют на подъем пауков в воздух. Исследование показало, что они могут летать даже без ветра. Перед взлетом пауки становятся «на цыпочки», поднимают брюшко и выпускают шелковую нить. Но ключевую роль в этом процессе играет не ветер, а электрические поля в атмосфере.

Ученые установили, что пауки способны чувствовать эти поля с помощью крошечных сенсорных волосков — трихоботрий — и реагируют на изменения электрического напряжения. Именно оно создает подъемную силу, которая помогает им взлететь. Когда исследователи выключали электрическое поле в лабораторных условиях, пауки теряли способность подниматься.

«Ранее считалось, что за этот способ рассеивания отвечают силы сопротивления от ветра или термических потоков, но мы показываем, что электрические поля с такой интенсивностью, как в атмосфере, могут запускать полеты воздушных шаров и обеспечивать подъемную силу при отсутствии какого-либо движения воздуха. Это означает, что электрические поля, а также сопротивление, могут обеспечивать силы, необходимые для рассеивания пауков-воздушных шаров в природе», — сказала ведущий исследователь доктор Эрика Морли.

