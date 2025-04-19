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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Открытие NASA может указывать на точную дату распятия Иисуса Христа

Ученые из Оксфорда использовали данные NASA, чтобы назвать точную дату смерти Иисуса.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Космос

Космос

NASA зафиксировало лунное затмение, которое могло произойти 3 апреля 33 года — именно эту дату многие ученые связывают с распятием Иисуса. Согласно Библии, после Его смерти солнце затмилось, а луна стала как кровь. Исследователи из Оксфордского университета считают, что это описание реального астрономического явления – затмение, зафиксированное в моделях NASA.

Об этом пишет Daily Mail .

Затемнение было видимым в Иерусалиме вскоре после заката, а Луна приобрела красноватый оттенок. Этот факт сейчас снова стал популярен в соцсетях, в частности, TikTok, ведь христиане отмечают Страстную пятницу — день смерти Христа.

В NASA отметили: «Христианские тексты вспоминают, что Луна стала кровью после распятия Иисуса — вероятно, речь идет о лунном затмении».

Ученые Колин Гамфрис и В. Грэм Веддингтон утверждают, что апостол Петр в Деяниях апостолов цитирует пророка Иоила, предсказавшего затемнение и «луну, как кровь». Это может указывать на то, что библейское описание есть воспоминание о реальном явлении.

В тексте «Отчет Пилата», который принадлежит апокрифам, также говорится: «Во время распятия солнце омрачилось… луна была как кровь».

Таким образом, научные данные NASA совпадают с библейскими описаниями и могут подтверждать точную дату распятия – 3 апреля 33 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что учёные рассказывали, кто мог написать Библию.

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