Открытие шокировало ученых: астероид Веста мог быть обломком планеты

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Астероид Веста, второй по размеру объект в Поясе астероидов, может быть не замороженной протопланетой, а обломком большего небесного тела, уничтоженного миллиарды лет назад. К такому выводу пришли ученые, проанализировав новые данные о его гравитационном поле и структуре.

Об этом сообщило издание Space.

Ранее считалось, что Веста — это «зародыш» планеты, который так и не сформировался. Но последние исследования показали: она не имеет плотного металлического ядра, в отличие от настоящих протопланет. Это означает, что ее скорее оторвало от более крупного объекта — возможно, неизвестной планеты, которая когда-то существовала в Солнечной системе.

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Доказательства получены благодаря миссии NASA Dawn, которая изучала Весту в 2011-2012 годах. Ученые измерили ее момент инерции — и обнаружили, что структура астероида не соответствует типичной дифференцированной протопланете.

Эта находка создает парадокс, ведь поверхность Весты покрыта вулканическими базальтами, а метеориты HED, которые, как доказано, происходят из Весты, также имеют вулканическое происхождение. Вулканическая активность обычно сопровождается дифференциацией — процессом, во время которого тяжелые элементы опускаются к центру небесного тела, формируя ядро. Однако новые данные о гравитации этого не подтверждают.

Новые исследования астероида Веста поставили ученых в тупик. Ее поверхность покрыта вулканическими базальтами, что свидетельствует о прошлой геологической активности. Но данные зонда Dawn показали странную вещь: гравитационные измерения не подтверждают ожидаемой дифференциации недр — процесса, когда тяжелые элементы оседают к ядру.

Как объяснить этот парадокс? По мнению планетолога Саймона Джейкобсона, возможны два сценария. Первый — дифференциация на Весте началась, но внезапно остановилась. Однако анализ метеоритов HED, происходящих из астероида, не подтверждает этой теории.

Второй, более радикальный вариант: Веста — обломок большего дифференцированного тела, возможно, протопланеты, разрушенной в результате гигантского столкновения миллиарды лет назад.

Напомним, астрономы обнаружили новые следы жизни во Вселенной.