Открытие шокировало ученых: щенков ледникового периода считали собаками, но правда оказалась другой

Один из волчат, которого нашли возле Тумата. Фото: Королевский бельгийский институт естественных наук

Реклама

Более десяти лет назад в Сибири нашли чрезвычайно хорошо сохранившиеся тела двух щенков, возраст которых составляет около 14 000 лет. Сначала ученые предположили, что это — одни из первых одомашненных собак. Однако новое исследование показало: на самом деле это были волчата.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Первого щенка, Тумата, нашли в 2011 году охотники за бивнями мамонта вблизи деревни Тумата в Северной Сибири. Второго обнаружили во время раскопок в 2015 году. Они принадлежали к одному выводку и погибли в возрасте 7-9 недель.

Реклама

Два волчонка возрастом около 14 тысяч лет были найдены возле села Тумата в Сибири — в 2011 и 2015 годах. Благодаря генетическому анализу международная группа ученых из Йоркского университета установила, что это были волчата самки одного помета, которые умерли в возрасте 7-9 недель. Они не были одомашненными собаками, а принадлежали к вымершей популяции волков, которая мало связана с современными домашними животными.

Содержимое желудков щенков также стало неожиданностью для ученых. Вместе с остатками растений в кишечнике нашли ткани шерстистого носорога — крупного вымершего животного, которое обитало в Евразии во время ледникового периода. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что взрослые волки, вероятно, могли охотиться на таких крупных животных.

Как отметил доктор Натан Вейлс из Йоркского университета, эти данные могут свидетельствовать о том, что ледниковые волки были крупнее и сильнее современных представителей вида.

Напомним, ученые рассказали неприглядную правду о модной породе собак. Оказалось, что гибрид кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя — кавапу, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Реклама

Ранее мы писали, что ученые нашли скелет неизвестного по сей день динозавра. Его назвали Khankhuuluu mongoliensis, что означает «принц драконов».