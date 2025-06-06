Открытие "темных звезд" объясняет одну из самых больших загадок Вселенной

Черная дыра / © naked-science.ru

Реклама

Одной из самых больших загадок Вселенной для астрономов является слишком большое количество очень массивных черных дыр на ранних этапах ее формирования. Такие объекты могут формироваться из чрезвычайно больших сгустков материи, которых не должно быть в ранней Вселенной.

Как сообщает New Scientist, в новом исследовании ученая Кэтрин Фриз из Техасского университета предлагает объяснить этот феномен из-за существования так называемых «темных звезд».

Речь идет об огромных звездах в ранней Вселенной, которые частично состоят из темной материи — загадочного вещества, которого в несколько раз больше, чем обычной материи.

Реклама

Согласно теории, в ранней Вселенной огромные облака газообразного водорода и гелия смешивались с темной материей, которая уничтожает саму себя во время взаимодействия. Таким образом могли быть созданы огромные массивные звезды, состоящие частично из темной материи, то есть «темные звезды».

Без темной материи такие большие газовые облака должны были бы сжаться под действием гравитации и образовать черную дыру, но энергия от уничтожения частиц темной материи могла предотвратить это. Таким образом газ нагрелся и образовал похожий на звезду объект, хотя в его недрах, в отличие от обычных звезд, не происходит термоядерный синтез.

Когда космический телескоп Вебб с 2022 года начал обнаруживать необычно большое количество очень ярких, далеких объектов, которые существовали всего через несколько миллионов лет после Большого взрыва, астрономы сначала предположили, что эти объекты могут быть первыми галактиками.

Теперь же авторы исследования показали, что некоторые из этих объектов соответствовали нескольким свойствам из моделирования «темных звезд». Например, они имеют круглую форму и очень сильное излучение. То есть эти объекты соответствуют теоретическим предсказаниям того, как должны выглядеть «темные звезды».

Реклама

Один из кандидатов на роль «темной» звезды содержит намек на содержание определенного вида гелия, в котором отсутствует электрон, а это хороший идентификатор «темных звезд». Астрономы говорят, что не могут объяснить характеристики этих объектов ничем другим, кроме как тем, что это и есть «темные звезды».

Напомним, ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил пять древнейших известных галактик, которые существовали через 200 миллионов лет после Большого взрыва.