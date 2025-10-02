Открытие в Египте раскрывает тайны выхода Моисея: следы израильтян в Синайской пустыне

Моисей / © Getty Images

Археологи нашли в Египте медеплавильную мастерскую близ Синайской пустыни, которая может быть связана с библейской историей Исхода Моисея. Находка подтверждает присутствие семитских рабочих в регионе, где, по преданию, израильтяне находились в рабстве.

Об этом пишет Daily Mail.

В районе Вади-эн-Насб в Южном Синае исследователи раскопали древнюю медеплавильную мастерскую, а также несколько зданий и наблюдательных пунктов. В мастерской была найдена печь для плавки меди, инструменты, глиняные тигли, керамические сосуды и значительное количество медного шлака. Расположенный неподалеку от горнодобывающего района Серабит-эль-Хадим, этот участок исторически известен добычей бирюзы и меди.

"Эта находка раскрывает новые детали о промышленной и горнодобывающей деятельности в Древнем Египте", - сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Министерство туризма и древностей Египта опубликовало фотографии недавно обнаруженной мастерской на месте раскопок Вади-эн-Насб в Южном Синае. / © Daily Mail

Мастерская расположена вблизи мест, традиционно связанных с Выходом израильтян, описанным в Книге Выход, в частности у горы Синай. Хотя археологи не утверждают прямую связь с Моисеем, исследователи Библии отмечают, что в Серабит-эль-Хадиме ранее были обнаружены протоизраильские надписи и упоминания одного из имен Бога из еврейской Библии.

"На этих рудниках работали семитские рабочие, возможно, предки израильтян, которые говорили на ханаанском языке", - писал египтолог Грегори Мамфорд в 1999 году.

Исследователи отметили, что на месте раскопок была обнаружена печь и остатки меди, что свидетельствует о передовых способностях древних египтян в горнодобывающей промышленности. / © Daily Mail

Согласно Библии, Моисей, еврей, воспитанный в Египте, вывел израильтян из рабства, проведя их через Синайскую пустыню после чудесного перехода через Красное море. На горе Синай он получил Десять заповедей, а израильтяне после 40 лет путешествий достигли Ханаана около 1406–1407 гг. до н. Находка мастерской подчеркивает, что семитские рабочие, вероятно, работали в египетских горнодобывающих центрах, что согласуется с библейскими преданиями о рабстве израильтян.

Раскопки также обнаружили два здания из песчаника, которые, вероятно, служили обзорными башнями для охраны шахт, а затем были переоборудованы для производства меди в период Нового царства (1550–1070 гг. до н.э.). Третье здание, вероятно, являлось административным центром горнодобывающих работ.

"Это открытие придает новое измерение нашему пониманию технологий и организации труда в Древнем Египте", - отметили в Министерстве туризма и древностей.

Напомним, ранее в Египте археологи обнаружили костяной свисток в возрасте 3300 лет, который, вероятно, принадлежал древнему "полицейскому" - человеку, охранявшему территорию у гробниц фараонов.