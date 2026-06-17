Откуда появилась бактерия чумы: генетики переписали историю пандемии "черной смерти"

ДНК из останков древних людей в Сибири обнаружила древнейший штамм чумы

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В июне 2026 г. международная команда исследователей опубликовала в журнале Nature сенсационные результаты изучения ДНК из останков древних людей в Сибири. Генетический анализ зубов охотников-собирателей в возрасте около 5500 лет выявил неизвестный ранее штамм бактерии чумы, которая впоследствии во время средневековой пандемии унесла жизни около 25 миллионов человек.

Об этом пишет Gizmodo.

Находки в Сибири и жертвы эпидемии

Исследователи тщательно проанализировали материалы из 4 древних кладбищ, расположенных вокруг озера Байкал. Среди 46 изученных захоронений эпохи неолита специалисты обнаружили следы чумной палочки сразу у 18 человек, большинство из которых оказались детьми и подростками.

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Радиоуглеродная датировка показала, что этот регион пережил 2 отдельные мощные вспышки инфекции в период от 5520 до 4425 лет назад. Соавтор исследования Руаирид Маклауд подчеркнул, что это открытие наконец-то предоставляет убедительные доказательства чрезвычайной смертоносности ранних вспышек этой страшной болезни.

Переносчики инфекции и раскрытие тайны

Главными переносчиками опасной инфекции тогда были сурки, за которыми древние люди постоянно охотились ради мяса и теплого меха. Эту теорию убедительно доказывают многочисленные зубы этих грызунов, археологи регулярно находили внутри ранних неолитических могил.

Большое количество молодых жертв может свидетельствовать о том, что взрослые люди уже переболели в детстве и получили иммунитет, или дети чаще контактировали с больными животными из-за разделения труда. Эксперт Эске Виллерслев объяснил, что массовые эпидемии активно возникали даже среди небольших групп охотников, полностью опровергая миф о поражениях исключительно густонаселенных обществ.

Напомним, ученые обнаружили опасную бактерию у енотов . Этот патоген стал причиной нескольких масштабных вспышек острых пищевых отравлений у людей.

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