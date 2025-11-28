Кошки появились в Европе около 2 тысяч лет назад / © pexels.com

Ваш домашний любимец, который сейчас, вероятно, спит на диване, имеет гораздо более сложную семейную историю, чем считалось раньше. Долгое время царило мнение, что коты пришли в Европу вместе с первыми земледельцами еще в эпоху неолита, чтобы ловить грызунов в новых амбарах. Однако масштабный генетический анализ перевернул это представление.

Об этом пишет авторитетный научный журнал Science.

Выяснилось, что массовая экспансия домашних кошек на европейский континент состоялась значительно позже — около 2000 лет назад, и благодаря этому мы, вероятнее всего, имеем древним римлянам и выходцам из Африки.

Крах теории о котах-фермерах и новые даты

Ранее учёные опирались на археологические находки и анализ митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии. Это наводило на мысль, что кошки путешествовали из Анатолии в Европу вместе с неолитическими фермерами примерно 6400 лет назад.

Однако новое исследование, охватившее геномы 87 животных (от древних музейных экспонатов до современных любимцев), показало другую картину. Те коты, которые раньше считались «первопроходцами» в Европе, на самом деле были дикими лесными котами (Felis silvestris), которые просто скрещивались со своими африканскими родственниками, но еще не были домашними в привычном понимании.

Настоящая же волна «одомашненных» генов, характерных для современных мурчиков, появляется в европейских образцах только начиная с 1-го века нашей эры. Это свидетельствует о том, что домашние кошки стали массовым явлением в Европе всего около 2000 лет назад.

Такой временной оползень идеально совпадает с расцветом Римской империи и активной торговлей в Средиземноморье, когда корабли перевозили не только зерно и масло, но и полезных спутников для борьбы с крысами.

Африканский след и сардинская загадка

Генетический анализ четко указал на прародину наших любимцев — Северную Африку. Исследователи выяснили, что геном современных домашних кошек (Felis catus) наиболее похож на геном африканского степного кота (Felis lybica lybica).

Именно этот подвид стал основой для популяции, впоследствии покорившей весь мир. Ученые обнаружили, что еще до основной волны миграции существовал предыдущий десант: на острове Сардиния древнейшего кота, генетически похожего на домашнего, датируют возрастом около 2200 лет.

Этот сардинский «первопроходец» оказался близким родственником диких кошек из современного Марокко. Это позволило учёным выделить как минимум две волны расселения. Первая — это дикие коты с северо-запада Африки, попавшие на острова Средиземноморья и основавшие тамошние популяции.

Вторая, более масштабная волна, пришла позже, не ранее 2000 лет назад, уже из другого, пока точно не установленного региона Северной Африки (возможно, Египта), и именно она сформировала генофонд тех котиков, которых мы знаем и любим сегодня.

