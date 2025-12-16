Отпечаток пальца времен железного века: что скрывала самая древняя лодка Скандинавии

Лодка Hjortspring. Фото Boel Bengtsson / CC BY 4.0

На древнейшей известной дощатой лодке Скандинавии ученые обнаружили уникальную находку —отпечаток пальца человека, который жил более 2400 лет назад. Речь идет о лодке Хйортспринг, затонувшей у побережья современной Дании во время неудачного морского рейда в доримский железный век.

Об этом сообщило издание Live Science.

Судно, которое сейчас хранится в Национальном музее Дании, связывают с нападением около 80 морских рейдеров на остров Альс в IV веке до нашей эры. Нападавшие потерпели поражение, а местные жители затопили лодки вместе с оружием и щитами в качестве жертвоприношения. Благодаря болотистой среде с низким содержанием кислорода древесина хорошо сохранилась на протяжении веков.

Новый этап исследований стал возможным благодаря пересмотру архивных материалов. Археологи нашли фрагменты дегтя и веревок, которые избежали химической консервации. На одном из кусков дегтя сохранился четкий отпечаток пальца — вероятно, человека, который ремонтировал или герметизировал лодку. Исследователи назвали эту находку прямой физической связью с древними мореплавателями.

Химический анализ показал, что герметик состоял из смеси животного жира и сосновой смолы. Это свидетельствует, что лодку могли построить в регионе с густыми сосновыми лесами. Такой вывод ставит под сомнение давнюю версию о происхождении судна из района современного Гамбурга и вместо этого указывает на побережье Балтийского моря, вероятно, к востоку от острова Рюген.

Радиоуглеродный анализ веревок подтвердил датировку лодки периодом между 381-м и 161 годом до нашей эры. Это первая прямая датировка, выполненная по материалам самого судна. По словам исследователей, если версия о балтийском происхождении рейдеров правильная, то они преодолели значительное расстояние по открытому морю.

В будущем ученые планируют попробовать выделить человеческую ДНК из дегтя. Это может дать новые ответы о происхождении и жизни морских воинов железного века и помочь лучше понять древние морские конфликты и торговые связи Северной Европы.

