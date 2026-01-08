Отравленные стрелы из каменного века: что скрыли наконечники возрастом 60 тысяч лет

Древние люди / © Pixabay

В Южной Африке археологи обнаружили химические следы ядовитых веществ на кварцевых наконечниках стрел возрастом около 60 тысяч лет. Новые данные свидетельствуют, что древние охотники не только использовали лук значительно раньше, чем считалось, но и совершенствовали свое оружие токсичными смесями, чтобы повысить его эффективность.

Об этом сообщило издание Discover.

Исследование, опубликованное в Science Advances, базируется на детальном анализе микроскопических остатков, найденных на артефактах из скального укрытия Умхлатузана. На поверхности древних наконечников исследователи обнаружили два алкалоида — буфанидрин и эпибуфанизин. Оба соединения производит ядовитое южноафриканское растение Boophone disticha, известное способностью влиять на нервную систему даже в минимальных дозах.

Сравнение с остатками яда на стрелах возрастом около 250 лет, хранящихся в шведских музеях, подтвердило совпадение химического состава. Это стало ключевым доказательством того, что растительные токсины использовались в охотничьих технологиях уже десятки тысячелетий.

Ученые предполагают, что отравленные стрелы меняли подход к охоте — вместо быстрого поражения животное ослабляли на расстоянии, что уменьшало риски для охотников и расширяло перечень возможной добычи.

Специалисты отмечают: использование яда свидетельствует о сложном мышлении ранних людей. Это требовало знаний о растениях, умения обрабатывать токсины, понимания их действия и планирования преследования добычи.

