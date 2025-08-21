Отсеченные конечности и пробитые черепа: археологи обнаружили жуткое захоронение эпохи неолита

Археологи предполагают, что этих людей убили во время ритуалов празднование победы / © скриншот с видео

Во время раскопок на северо-востоке Франции археологи обнаружили жуткое захоронение, содержащее скелеты десятков воинов, замученных и изуродованных более 6000 лет назад. Это открытие дает представление о жестоких обычаях и масштабных конфликтах в регионе в эпоху неолита.

Об этом пишет Live Science.

По данным исследования, в двух ямах были найдены 82 человеческих скелета, датированных 4300-4150 годами до н.э. Некоторые из них имели отрубленные левые руки или обе кисти. Исследователи считают, что отсеченные конечности могли быть "военными трофеями".

«Мы считаем, что они были жестоко изуродованы во время ритуалов триумфа или празднования победы, последовавших после одной или нескольких битв», — рассказала соавтор исследования, остеоархеолог Тереза Фернандес-Креспо.

Теории и свидетельства насилия

Ученые считают, что восторженным воинам ломали нижние конечности, чтобы они не могли убежать. На некоторых скелетах были обнаружены следы от тупых ударов и проколотые отверстия в черепах, что, по мнению исследователей, может свидетельствовать о том, что тела жертв выставляли на всеобщее обозрение как оговорку для других.

По словам экспертов, тот факт, что захоронения размещались в центре поселения, «убедительно свидетельствует, что этот акт был публичным театром насилия, призванным дегуманизировать пленных врагов перед всем миром».

Химический анализ и происхождение воинов

Химический анализ зубов и костей позволил определить происхождение людей. Исследователи обнаружили, что те, кто был изуродован, происходили из-за пределов местности, вероятно, из района современного Парижа. Анализ также показал, что эти люди много передвигались, поскольку следы химических веществ в их останках указывают на потребление пищи из разных регионов.

С другой стороны, те скелеты, которые не имели признаков увечий, принадлежали местным жителям. Это может означать, что они погибли, защищая свою территорию. Не участвовавший в исследовании профессор археологии Детлеф Гроненборн отметил, что этот период характеризовался «значительным беспокойством по всей Европе» из-за климатической нестабильности.

«Наше исследование выявило беспрецедентную интенсивность насилия, которую можно объяснить только в контексте пыток, увечий и дегуманизации жертвы», — подытожила Фернандес-Креспо, добавив, что столь жестокие нападения могли быть актом мести.

