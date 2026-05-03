Озеро, которого нет нигде: где живут миллионы уникальных медуз

На скалистых островах Палау есть одно из самых необычных природных мест планеты – Озеро Медуз. Оно расположено на безлюдном острове Эйл-Малк и стало домом для миллионов золотых медуз, не встречающихся больше нигде в мире.

Озеро было отрезано от океана примерно 12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. За это время в нем сформировалась замкнутая экосистема, где жизнь развивалась отдельно от внешнего мира.

Именно изоляция и привела к появлению уникального подвида золотых медуз – Mastigias papua etpisoni. Их назвали в честь бывшего президента Палау Нгираткеля Этписона. В отличие от родственников из океана эти медузы приспособились к жизни в стабильной среде озера.

Озеро Медуз имеет около 400 метров в длину и примерно 30 метров в глубину. Оно окружено мангровыми зарослями, поддерживающими жизнь разных морских беспозвоночных. Однако именно медузы стали его главными жителями.

Самая интересная особенность этих существ – их ежедневная миграция. На рассвете медузы двигаются к востоку, а затем, вместе с перемещением солнца, смещаются на закат. Поэтому в воде образуются плотные скопления, похожие на живое золотое облако.

Такое поведение связано с микроскопическими водорослями, обитающими в тканях медуз. Водоросли используют солнечный свет для фотосинтеза, а медузы, двигаясь по озеру, помогают им получать достаточно света.

Водоросли снабжают медуз энергией и питательными веществами. Именно этот симбиоз поддерживает жизнь миллионов особей в замкнутой экосистеме.

Обычно в озере обитает около 5 миллионов золотых медуз. Однако их численность изменялась. В 2005 году, по оценкам исследователей, в озере могло быть до 30 миллионов медуз. В 2016 году популяция резко сократилась, из-за чего озеро временно закрыли для туристов.

Ученые связывали это с явлением Эль-Ниньо: повышение температуры воды нарушило рост водорослей, а медузы потеряли важный источник питания.

После улучшения условий экосистема постепенно восстановилась. В 2019 году количество медуз снова достигло миллионов, и озеро открыли для посетителей.

Кроме золотых медуз, в водоеме также обитают лунные медузы, но их гораздо меньше. Именно золотые медузы сделали это отдаленное озеро одним из самых уникальных природных мест Тихого океана.

