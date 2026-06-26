Озеро с кипятком: в Эллоустоуне внезапно образовалась новая гигантская воронка

В Йеллоустонском национальном парке появилось озеро с кипятком / © Геологическая служба США

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В период с 14 по 16 июня 2026 года в бассейне Бисквит на территории Йеллоустонского национального парка неожиданно образовалась новая воронка с кипящей водой серо-илистого цвета. Это произошло вследствие небольшого гидротермального взрыва, когда подземные воды температурой выше точки кипения внезапно нашли путь к поверхности и превратились в пар. К счастью, во время этого инцидента никто из посетителей или персонал парка не пострадал.

О внезапном появлении опасной геологической аномалии рассказывает ScienceAlert.

Фиксация гидротермального взрыва

Ранним утром 13 июня 2026 года мониторинговое оборудование зафиксировало сейсмическую энергию и низкочастотный акустический сигнал, после чего местная река Фаерхол наполнилась светло-серым шлейфом. Первоначально исследователи предположили, что извержение произошло в известном бассейне Блэк-Даймонд, однако данные датчиков и камеры наблюдения указали на совершенно другое место. На следующий день ученые обнаружили новую трещину длиной 18,5 метра, из которой в реку бурно вытекала вода температурой около 85 градусов Цельсия.

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«Эти жерла представляют собой пути, где вода, имеющая температуру кипения или даже немного выше под землей, внезапно нашла путь к поверхности и превратилась в пар, вызвав гидротермальный взрыв», — объяснили специалисты Геологической службы США (USGS).

Неожиданное появление новой воронки

Когда 16 июня исследователи вернулись на место взрыва, они обнаружили там серый кипящий водоем размером 6,5 на 5,3 метра, которого не было еще несколько дней назад. Новое образование издавало громкие глухие звуки из-за постоянного формирования и коллапса пузырьков пара. Эксперты предполагают, что эта воронка образовалась в результате обрушения почвы, а не прямого взрыва, поскольку вокруг нее не было разбросано большое количество камней или обломков.

"Этот последний инцидент подчеркивает динамическую и опасную природу гидротермальной активности в регионе", - подчеркнули в команде Геологической службы США.

Видеозаписи от 18 июня также зафиксировали периодические выбросы струй воды на высоту от 6 до 9 метров, что свидетельствует о сохранении высокой активности в этой зоне. Поскольку этот гидротермальный взрыв произошел беспрецедентно близко к системам наблюдения, ученые получили множество уникальных данных для дальнейшего изучения природы таких явлений.

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Напомним, в канадской шахте Кидд-Крик на глубине почти 3 километра ученые обнаружили воду в возрасте около 2 миллиардов лет . Открытие может изменить представление о существовании жизни в экстремальных условиях на Земле и на других планетах.

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