"Ожерелье" из теней: телескоп Джеймса Уэбба увидел загадочное явление на Сатурне

Сатурн подкинул ученым новую атмосферную загадку / © Associated Press

Реклама

Сатурн, известный своими невероятными кольцами и загадочным шестиугольным вихрем на северном полюсе, снова удивил ученых. Космический телескоп NASA Джеймса Вебба обнаружил над северным полюсом планеты удивительное и ранее невиданное явление: череду темных, похожих на бусины, пятен, которые «висят» в верхних слоях атмосферы, а также странную, асимметричную звездообразную структуру, которая формируется глубже.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Сюрприз в полярном вихре

Ученые наблюдали за северным полюсом Сатурна, где царит гигантский шестиугольный атмосферный поток. Эту структуру, имеющую диаметр около 29 тысяч километров, впервые заметил аппарат "Вояджер" еще в 1980 году. Исследователи ожидали увидеть привычные инфракрасные сигналы из ионосферы, но обнаружили небольшие, темные пятна-бусины, которые расположились далеко друг от друга. Чуть ниже, в стратосфере, появился загадочный и неровный четырехаперный звездный узор.

Реклама

Благодаря использованию инструмента Near Infrared Spectrograph (NIRSpec), телескоп смог отследить молекулярную активность в течение десяти часов. Это позволило ученым зафиксировать едва заметные изменения в атмосфере и выявить темные пятна с удивительной четкостью. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, описывает это как одно из наиболее подробных наблюдений за верхними слоями атмосферы Сатурна.

Как связаны эти явления

Хотя «ожерелье из теней» и «звезда» находятся в разных слоях атмосферы Сатурна, ученые заметили несколько странное: самые темные пятна в ионосфере, похоже, совпадают с мощнейшим «лучом» звездообразной структуры в стратосфере. Никто пока не знает, просто ли это совпадение, или оба явления вызваны одним и тем же пока непонятным процессом.

«Эти особенности были совершенно неожиданными и сейчас полностью невыясненными», — признал профессор астрономии из Университета Нортумбрии Том Сталлард.

По его предположению, темные пятна могут быть следствием сложного взаимодействия между магнитосферой Сатурна и вращающейся его атмосферой. Если эта теория подтвердится, это поможет исследователям лучше понять, как энергия перемещается вокруг планеты и что управляет ее полярными сияниями.

Реклама

Время для наблюдений

Эти удивительные открытия были сделаны в немаловажный момент в сезонном цикле Сатурна. Сейчас на планете происходит равноденствие, и солнечный свет попадает на ее экватор. Эти периоды редки и могут вызывать внезапные изменения в атмосферной циркуляции. То, что мы видим сейчас, возможно, не продлится долго.

К счастью, Сатурн сейчас находится ближе всего к Земле за весь год, что дает астрономам отличную возможность отслеживать изменения в реальном времени. Исследователи планируют продолжить наблюдение за верхними слоями атмосферы Сатурна в надежде поймать момент, когда эти загадочные структуры будут эволюционировать или исчезнут навсегда.

Спустя почти сорок лет после того, как его знаменитый шестиугольник поразил ученых, Сатурн подбросил земным астрономам новую атмосферную загадку — и она оказалась еще страннее, чем кто-либо мог себе представить.

Напомним, ученые увидели радугу за пределами Земли . Уникальное явление – радужные полосы – обнаружили в кольце Сатурна. Они напоминают радугу, но обладают совсем другой природой.