Озоновая дыра исчезает: когда ждать ее полного восстановления

Атмосфера Земли / © NASA

Озоновая дыра над Антарктидой постепенно уменьшается и, по прогнозам ученых, может полностью исчезнуть к 2066 году.

Об этом сообщило издание Iflscience, ссылаясь на последний бюллетень Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным исследователей, в 2024 году дыра в озоновом слое была заметно меньше, чем в предыдущие годы. Это стало результатом длительной глобальной политики, направленной на сокращение использования химических веществ, разрушающих озон. В частности, именно Монреальский протокол 1987 года стал ключевым в запрете хлорфторуглеродов — соединений, которые вызывали образование «дыры» в стратосфере.

ВМО отмечает, что глобальный уровень озона в 2024 году был выше, чем в предыдущие годы. Над Антарктидой истощение слоя достигло своего пика 29 сентября, однако его дефицит был значительно меньше по сравнению с показателями 2020-2023 годов и ниже средних значений за период 1990-2020 годов.

Если нынешние международные меры будут оставаться эффективными, то восстановление произойдет в разные сроки в зависимости от региона. Для большинства частей мира озоновый слой может восстановиться уже к 2040 году, для Арктики — к 2045-му, а для Антарктиды — к 2066 году.

Озоновый слой расположен на высоте от 15 до 30 километров над Землей и выполняет жизненно важную функцию — защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения. Без него уровень рака кожи, катаракты и нарушений иммунной системы был бы значительно выше, а экосистемы, в частности морской планктон, понесли бы серьезные потери.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление озонового слоя «напоминает нам, что когда нации прислушиваются к предупреждениям науки, прогресс возможен». Ученые же отмечают: успех в этой сфере является важным сигналом, что совместные международные действия могут давать реальный результат в борьбе с глобальными угрозами.

Напомним, исследователи выяснили, почему Антарктида нагревается быстрее других регионов планеты.