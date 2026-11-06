Озоновая дыра расширяется: почему Земля лишилась части своей защиты

Озоновая дыра. Иллюстративное изображение / © Світ 24

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Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимальных размеров за последние десять лет. Причиной стали нетипичные погодные условия в атмосфере над Южным полюсом, которые способствовали формированию особенно мощного полярного вихря и ускорили разрушение озонового слоя. На пике площадь озоновой дыры превысила 27 миллионов квадратных километров — это более чем вдвое больше территории Соединённых Штатов.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на результаты наблюдений Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA.

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По данным американских ученых, в период с 7 сентября по 13 октября средняя площадь антарктической озоновой дыры составляла около 9,6 миллиона квадратных миль (25 миллионов квадратных километров).

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При этом максимальных размеров она достигла 18 сентября, когда её площадь составила 10,5 миллиона квадратных миль (27,1 миллиона квадратных километров). Это примерно в три раза превышает площадь США и составляет около 90% от абсолютного рекорда, зафиксированного в сентябре 2000 года.

За 48 лет спутниковых наблюдений нынешняя озоновая дыра заняла седьмое место по величине. Последний раз столь масштабное истощение озонового слоя над Антарктидой наблюдалось около десяти лет назад.

Учёные отмечают, что необычно большие размеры озоновой дыры в этом году не означают, что многолетний процесс восстановления озонового слоя прекратился. Важную роль в данном случае сыграли именно особенности атмосферной циркуляции.

Что ускорило разрушение озонового слоя

Как пояснил ведущий учёный Университета Мэриленда и руководитель исследовательской группы НАСА по изучению озона Пол Ньюман, в последние годы ежегодная озоновая дыра начинала формироваться позже, что свидетельствовало о постепенном восстановлении защитного слоя атмосферы.

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Однако в этом сезоне ситуация изменилась из-за необычайно мощного полярного вихря.

«В последние годы ежегодная озоновая дыра формировалась позже в сезоне, что свидетельствует о восстановлении озонового слоя. Однако необычайно мощный полярный вихрь в этом сезоне продолжил разрушение озона в Антарктике, позволив дыре разрастись до масштабов, которых мы не видели уже десятилетия», — пояснил Ньюман.

По словам ученого NOAA Эми Батлер, одной из причин необычной силы полярного вихря стала слабая активность атмосферных волн в августе и сентябре.

Обычно крупномасштабные погодные системы, поднимающиеся из нижних слоёв атмосферы, нарушают структуру полярного вихря и ослабляют его. Однако в этом году их влияние оказалось значительно меньше.

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«Эта слабая волновая активность удерживала самые сильные ветры полярного вихря на расстоянии нескольких градусов широты от Южного полюса, создав более обширную область с идеальными условиями для разрушения озона», — отметила Батлер.

Таким образом, нетипичная атмосферная циркуляция создала благоприятные условия для более масштабного разрушения озонового слоя над Антарктидой.

Дыра могла быть ещё больше

Несмотря на рекордный показатель этого года, ученые подчеркивают, что ситуация могла бы быть значительно хуже, если бы человечество не сократило использование веществ, разрушающих озоновый слой.

Пол Ньюман отметил, что озоновая дыра в 2026 году могла бы быть ещё на 1–2 миллиона квадратных миль (примерно 3,5 миллиона квадратных километров), если бы концентрация озоноразрушающих веществ в атмосфере оставалась на уровне 2000 года.

Речь идет, прежде всего, о хлорфторуглеродах (ХФУ), которые ранее широко использовались в холодильниках, кондиционерах, аэрозольных баллончиках и строительных материалах. Попадая в стратосферу, эти соединения под действием ультрафиолетового излучения высвобождают атомы хлора и брома, которые запускают химические реакции разрушения озона.

Важным шагом в борьбе с этой проблемой стало принятие в 1987 году Монреальского протокола, который предусматривал постепенный отказ от производства и использования основных озоноразрушающих веществ.

Хотя их остатки до сих пор находятся в атмосфере, учёные ожидают, что большинство этих соединений исчезнет к 2070-м годам. При благоприятном развитии ситуации это позволит озоновому слою полностью восстановиться.

Почему озоновый слой важен для Земли

Стратосферный озон выполняет роль естественного защитного экрана планеты, поглощая значительную часть опасного ультрафиолетового излучения Солнца.

Его истощение приводит к увеличению количества ультрафиолета, достигающего поверхности Земли. Это повышает риск развития рака кожи и катаракты, может негативно влиять на иммунную систему человека, а также наносить ущерб растениям и морским экосистемам.

Озоновая дыра над Антарктидой образуется ежегодно весной в Южном полушарии, когда совпадают низкие температуры, солнечное излучение и наличие хлора и брома в атмосфере.

В то же время ученые предупреждают, что, несмотря на заметные признаки восстановления озонового слоя, его состояние по-прежнему далеко от того уровня, который наблюдался до масштабного распространения промышленных озоноразрушающих веществ.

Отдельные исследования также указывают на возможные проблемы с восстановлением озона в некоторых широтах, в частности из-за изменений атмосферной циркуляции, связанных с глобальным потеплением, и воздействия других короткоживущих химических соединений.

Напомним, что мощная солнечная буря в мае 2024 года нарушила работу естественного радиационного барьера Земли, который обычно не пропускает в внутренние области вокруг планеты наиболее опасные высокоэнергетические электроны. В результате этого внутри защищенной зоны возник мощный всплеск радиации.

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