Озоновый слой восстанавливается: учёные прогнозируют исчезновение дыры над Антарктидой

Ученые уверены, что если тенденция сохранится, к 2035 году может наступить первый год без сезонного истощения озонового слоя над Антарктидой.

Четыре десятилетия назад ученые забили тревогу из-за обнаружения значительного истощения озонового слоя над Антарктидой. Это угрожало Земле увеличением уровня ультрафиолетового излучения, что могло повлечь за собой рак кожи, катаракту и негативно повлиять на экосистемы. Однако новое исследование подтверждает, что озоновая дыра постепенно исчезает. Если текущая тенденция сохранится, этот процесс может оказаться необратимым, и озоновый слой останется целым навсегда.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Сьюзан Соломон из Массачусетского технологического института отметила:

"Есть много качественных данных, показывающих, что озоновая дыра над Антарктикой становится меньше. Вывод такой, что с 95-процентной вероятностью она восстанавливается. Это потрясающе. И это показывает, что мы действительно можем решать экологические проблемы".

Озоновая дыра действительно заживает, обнаружили эксперты. И если тенденция сохранится, она может наконец остаться закрытой навсегда, заявили они / Фото: Daily Mail

Как удалось остановить разрушение озонового слоя?

В 1985 году ученые зафиксировали озоновую дыру, которая формировалась над Антарктидой во время южной весны. Исследования быстро обнаружили причину – хлорфторуглероды (ХФУ), которые использовались в холодильниках, кондиционерах, изоляционных материалах и аэрозольных баллончиках.

Поднимаясь к стратосфере, эти химические соединения разрушали озоновый слой, особенно при определенных погодных условиях. Осознав опасность, международное сообщество приняло Монреальский протокол – соглашение, предусматривавшее поэтапное прекращение производства и использования ХФУ.

К 2016 году наблюдались первые очевидные признаки восстановления озонового слоя. Однако ученые не могли уверенно сказать, произошло ли это из-за снижения уровня ХФУ, или из-за естественных колебаний, таких как Эль-Ниньо, Ла-Нинья или полярный вихрь.

Чтобы получить более точные выводы, исследователи применили компьютерное моделирование атмосферы, которое помогло отследить изменения уровня озона. Анализ подтвердил, что главной причиной восстановления является сокращение выбросов озоноразрушающих веществ.

Когда озоновая дыра исчезнет?

Ученые уверены, что если тенденция сохранится, к 2035 году может наступить первый год без сезонного истощения озонового слоя над Антарктидой.

Исследователь Пейдун Ван заявил: "К 2035 году мы можем стать свидетелями года, когда в Антарктике вообще не будет истощения озона. И это будет очень волнительно".

Ученый также отметил, что многие люди еще при своей жизни смогут увидеть, как озоновая дыра исчезнет полностью.