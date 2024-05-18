Пациенты с трансплантированными органами заявили о странных изменениях личности — исследование

Недавние исследования выявили еще одну связь между операцией по пересадке органов и изменениями личности.

В исследовании, опубликованном в журнале Transplantology, ученые из Университета Колорадо попросили 47 участников (23 реципиента сердца и 24 реципиента других органов) заполнить онлайн-опрос, в котором подробно описали свой опыт после операции по пересадке.

Ошеломляющие 89% всех реципиентов трансплантатов сообщили о послеоперационных изменениях личности, независимо от того, какой орган они получили.

Исследование CU – одно из первых, отслеживающее изменения личности, происходящие после бесчисленных видов трансплантации органов. Science Alert пишет, что после операции по пересадке сердца некоторые пациенты чувствуют себя более похожими на своего донора, чем на самих себя, развивая новые вкусы в еде, искусстве, сексе и поведении.

Одна из реципиенток вспоминала, что после того, как в 90-е годы ей пересадили сердце молодого музыканта, у нее появилась глубокая любовь к музыке. Она сказала ученым: "Раньше я никогда не могла играть, но после трансплантации начала любить музыку. Я почувствовала это своим сердцем".

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Но недавнее исследование CU указывает на то, что наше "я" и наши предпочтения вполне могут содержаться в каждой клетке тела, а не только в сердце.

Респонденты, участвовавшие в опросе, сообщили о четырех или более личностных изменениях, связанных с темпераментом, эмоциями, едой, идентичностью, религиозными/духовными убеждениями и/или воспоминаниями. Единственным изменением, которое отличалось между реципиентами сердца и других органов, было изменение физических характеристик.

Авторы исследования утверждают: "Сходство между этими двумя группами свидетельствует о том, что реципиенты сердечных трансплантатов не уникальны в своем опыте изменений личности после трансплантации, а наоборот, такие изменения могут происходить после трансплантации любого органа".

В прошлом году газета The Post писала, что реципиенты переливания крови также сообщали об изменениях в их настроении, поведении и даже воспоминаниях после процедуры.

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Исследование Мичиганского университета 2013 года показало, что "существует устойчивое убеждение, что внутренние части человека имеют причинно-следственные связи, и поэтому – если их смешать – могут заставить реципиента перенять некоторые из характеристик донора".

Сара-Джейн Лесли, профессор философии Принстонского университета и один из соавторов исследования, заявила тогда: "Даже если наука не подтверждает такую возможность, люди все равно верят, что трансплантация может привести к изменению личности".

Однако Science Alert предлагает "гипотезу системной памяти" как возможное объяснение. Эта гипотеза предполагает, что все живые клетки содержат память, что означает, что история может передаваться от донора к трансплантату через ткань.

Хотя нервные связи в пересаженном органе разорваны, нервы все еще могут функционировать в нем, и есть данные, свидетельствующие о том, что нервные связи могут быть частично восстановлены в течение года после операции.

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Таким образом, взаимодействие нейромедиаторов, основанное на воспоминаниях донора, может повлечь за собой физиологическую реакцию нервной системы реципиента, которая влияет на его личность".

Кроме того, было обнаружено, что донорские клетки циркулируют в организме реципиентов даже спустя два года после трансплантации. По данным Science Alert, непонятно, куда попадают эти клетки, но их воспалительное влияние может объяснить изменения личности: "ДНК, вышедшая из клеток, влечет воспаление, а хроническое воспаление низкой степени, как было доказано, изменяет черты личности".

Напомним, замороженную ткань человеческого мозга вернули к жизни. Исследователи из Китая успешно заморозили и разморозили ткань мозга, после чего она восстановила нормальную функцию.

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