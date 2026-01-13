Падение "Хаббла" становится неизбежным: почему телескоп может представлять угрозу для людей

Телескоп Хаббл / © Общественное достояние

Реклама

Космический телескоп «Хаббл», который почти 35 лет помогает астрономам исследовать Вселенную, постепенно теряет орбиту и в будущем может неконтролируемо сойти в атмосферу Земли. Новое исследование показывает: вероятность опасности для людей выше, чем ожидалось.

Об этом сообщило издание Iflscience.

«Хаббл» работает на низкой орбите, двигаясь со скоростью более 28 тыс. км/ч и осуществив более 1,3 млн научных наблюдений с момента запуска в 1990 году. Именно благодаря его данным ученым удалось уточнить возраст Вселенной до 13,8 млрд лет и открыть ускорение космического расширения.

Реклама

Однако с каждым годом телескоп опускается все ниже из-за сопротивления верхних слоев атмосферы. Ранее астронавты во время миссий обслуживания поднимали его на более высокую орбиту шаттлами, но после завершения программы это стало невозможным.

По новым оценкам, орбита «Хаббла» продолжит уменьшаться, пока аппарат не войдет в атмосферу. Прогнозы разнятся: оптимистический сценарий — удержание на орбите до 2040 года, пессимистический — падение уже в 2029-м. Вероятнее всего возвращения ожидают в 2033 году.

Исследователи предупреждают: телескоп не был создан для контролируемого сведения с орбиты, поэтому часть его конструкции может не сгореть полностью и достичь поверхности. По моделям, обломки способны рассыпаться полосой длиной 350-800 км.

Риски для людей остаются низкими, но превышают приемлемые стандарты NASA. По среднему прогнозу, вероятность жертв колеблется от 1:330 — значительно больше норматива 1:10 000 — до 1:31 000. В случае падения обломков на густонаселенные районы, такие как Макао, возможны от двух до четырех жертв; в Гонконге или Сингапуре — по меньшей мере одна.

Реклама

Авторы исследования настаивают на дальнейших расчетах с учетом солнечной активности, геомагнитных условий и прогнозов численности населения. Ведь даже легендарный «Хаббл» может завершить миссию нежелательным инцидентом, если его падение произойдет без контроля.

Напомним, ученые зафиксировали 10-секундный гамма-всплеск из отдаленной точки Вселенной, расположенной на расстоянии 13 миллиардов световых лет.