Палеонтологи обнаружили в Китае птицу с головой динозавра (видео)

Пернатый динозавр жил около 120 миллионов лет назад.

Ученые из Китайской академии наук обнаружили останки древней вымершей птицы с черепом, характерным для динозавров. Однако до этого времени ученые не могли понять, как произошла эта невероятная трансформация.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые изучали осадочные породы на севере Китая, обнаружив скелеты пернатых динозавров (Cratonavis) и ранних птиц, в частности конфуциусорнисов (Confuciusornis Santus). Исследователи использовали компьютерную томографию высокого разрешения, а затем использовали цифровые версии минерализованных костей, чтобы реконструировать форму черепа и скелета.

Результаты показывают, что Cratonavis имел голову почти такую же, как у динозавров, например, Tyrannosaurus rex.

По словам палеонтолога Чжихен Ли, дальнейшие исследования показали, что большинство птиц мелового периода не могли двигать клювом отдельно от черепной коробки и нижней челюсти.

Исследователи считают, что кратонавис расположен на генеалогическом дереве где-то между длиннохвостым археоптериксом и орнитотораками. Еще одна удивительная особенность, которую обнаружили ученые, заключается в том, что у древнего "птахозавра" была длинная лопатка и первая плюсневая кость (кость стопы) – эти особенности редко встречаются у других динозавров и отсутствуют у современных птиц.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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