Палома и Антонио: шокированные исследователи обнаружили еще две "мумии инопланетян" (фото)

В перуанской пустыне продолжают находить "мумии инопланетян", что озадачило исследователей.

Об этом пишет LADbible.

Подобные ранее выкопанным в пустыне Наска, два новых тела — Палома и Антонио — также имеют три пальца, как и предыдущие мумии, но имеют маленькие, раскосые глаза, и, как говорят, размером с "невысокого взрослого человека".

Недавно их проанализировал доктор Давид Руис Вела, бывший президент Медицинской ассоциации Перу, и обнаружил, что это человеческие органы со структурой мозга, он даже утверждает, что Антонио получил ножевое ранение в грудь. У Паломы также были волосы, что впервые случилось с мумиями, хотя считается, что им 1500 лет.

Те, кто работал над телами, также предполагают, что они были окаменелыми благодаря водорослям, позволившим им так долго сохраняться, а также высокотоксичному клею. Эти материалы "не отвечают тогдашним", что добавляет еще больше вопросов и удивления по поводу этих цифр.

Найдены новые "мумии инопланетян" / Фото: ARV

Они не похожи на предыдущие мумии, найденные Хайме Мауссаном, поскольку эти две имеют разные черты лица и размер, а также ранение Антонио.

"У него был удар ножом, который сломал ребра с левой стороны грудной клетки, проник через грудную клетку, живот, печень и полностью перфорировал его изнутри, – пояснил доктор Вела. — Это первый случай, когда мы нашли высохшее тело с волосами, волосы медного цвета. Это существо прожило 60 лет".

Новые мумии отличаются от всех, что были обнаружены ранее / Фото: ARV

Напомним, Мауссан продемонстрировал Конгрессу Мексики около десятка этих инопланетных тел, утверждая, что они являются доказательством пришельцев, когда-то ходивших по Земле. Впрочем, скептики утверждают, что мумии — это куклы, созданные грабителями могил.

Сообщается, что загадочные трупы были найдены спрятанными в пещере в Наске в 2017 году, а многовековые "инопланетяне" имеют "30% неизвестных" ДНК. Теперь все трое конгрессменов перуанского комитета поддержали инициативу разрешить исследовать противоречивые мумии Наска в США.

В состоявшейся в прошлом месяце презентации комитет поддержал предложение, означавшее, что их ученые будут работать вместе с американскими для исследования якобы внешних существ. Перуанский конгрессмен Герман Такури, член арбитражной партии Блока и комиссии по культуре, организовал публичные слушания в Конгрессе Республики Перу для обсуждения возможного существования инопланетян и "мумий тридактилов".

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