Панцири черепах могут свидетельствовать о радиоактивном загрязнении – исследование

Оказалось, что черепахи могут хранить информацию об окружающей среде на протяжении многих лет.

Ученые выяснили, что слои черепах можно использовать в качестве отметки периодов времени с ядерными осадками. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Об этом сообщает The Guardian.

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Исследователи сосредоточились на черепахах из районов, где наблюдалось ядерное загрязнение, и измерили количество урана, присутствовавшего во внешнем панцире, обычно состоящего из кератина. Каждый слой панциря соответствует одному году жизни черепахи, поэтому может рассказать о том, что происходило в окружающей среде.

Были изучены пять различных хелоний из естественно-исторических коллекций. Один из них был привезен из атолла Эниветак и собран в 1978 году. Атолл Эниветак и его сосед, атолл Бикини в Тихом океане, были местом проведения 67 ядерных испытаний, причем Эниветак – местом 43 из них. Вероятно, черепаха не была жива во время испытаний, однако исследователи все равно обнаружили в ней загрязнение ураном через 20 лет после окончания испытаний.

При этом употребление в пищу загрязненных ураном водорослей или другое унаследованное загрязнение могло способствовать наличию урана в этой черепахе.

Так, ученые изучили и восточную коробчатую черепаху из Ок-Риджа (Теннесси, США), где находится ядерный объект, на котором с 1943 года производят и перерабатывают уран. Черепаха, изучаемую оттуда, была поймана в 1962 году и, возможно, она содержит биоаккумулированные радионуклиды или радиоактивные материалы из урановых отходов в этом районе.

Авторы эксперимента смогли определить изотопный состав урана на щитке этих черепах.

Проведенные опыты подтверждают идею, что эти животные могут биоаккумулировать радионуклиды, созданные либо человеком, либо из окружающей среды. Это также подтверждает идею, что эти животные, часто живущие долго, могут записывать информацию о деятельности человека с ядерными ландшафтами в течение длительного периода.

"Мы ожидаем, что объединение анализа исторически собранных и современных образцов значительно расширит наши возможности мониторинга окружающей среды, поскольку они связаны с текущими вопросами ядерного загрязнения", – говорится в исследовании.

Ранее учёные установили, что может существовать еще одна фундаментальная сила природы. Теория о существовании пятой из них получила толчок благодаря неожиданным колебаниям субатомной частицы, обнаружили физики.

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