Панели, которые не требуют солнца: тайваньские ученые тестируют новую технологию

Солнечные панели

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Ученые из Тайваня разработали солнечные панели нового поколения, работающие более эффективно в помещениях, чем под прямым солнцем. В основе технологии – перовскит, способный адаптироваться к условиям искусственного освещения.

Исследование, опубликованное в журнале APL Energy, провела команда Национального университета Ян Мин Цзяотун.

"В отличие от кремния, структура перовскита переменна. Это позволяет настраивать ее под слабое освещение, с которым мы сталкиваемся в помещениях", - пояснил руководитель исследования Фан Чун Чен.

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Как это работает

Эффективность солнечных панелей в помещении зависит от ширины так называемой запретной зоны – показателя, определяющего, какие длины световых волн может поглощать материал.

Перовскит. / © Фото из открытых источников

В новой разработке исследователи скорректировали химический состав перовскита, изменяя соотношение галогенид-ионов. В результате материал показал эффективность 38,7% при комнатном освещении яркостью 2000 люкс, в то время как на солнце – всего 12,76%. То есть, в условиях офиса или квартиры он работает лучше, чем на улице.

Гибкость, прозрачность и новые возможности

Перовск имеет еще одно преимущество: он позволяет создавать тонкие, гибкие и полупрозрачные элементы, которые можно интегрировать не только на крышах, но и на окнах, стенах или даже в корпусах гаджетов. Это открывает путь к новым формам "умной" электроники, которая может питаться от света, не выходя из помещения.

Ранее сообщалось, что Вашингтонский университет совместно с несколькими частными компаниями планировали в Калифорнии затемнить от солнца 10 тысяч. кв. км земной поверхности. Все для сдерживания глобального потепления. Городские власти узнали об эксперименте в последний момент и заблокировали его.

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