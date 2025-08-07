Панорама Марса 2025: NASA показало фото Красной планеты в ясную погоду

Perseverance снял уникальный Марс / © Associated Press

Чистое небо над Марсом зафиксировано на уникальном панорамном фото, сделавшем ровер Perseverance. Команда миссии NASA Perseverance использовала редкий момент — ясный день без пыли, чтобы зафиксировать одну из самых подверженных панорам Красной планеты. На снимках видны объекты в 65 км от места нахождения марсохода.

Об этом говорится в материале NASA.

Самое четкое изображение марсианского горизонта

Из-за постоянной пыли в марсианской атмосфере обзорность обычно сильно ограничена.

Однако 26 мая 2025 погодные условия на Марсе временно изменились — небо прояснилось, открыв прекрасный пейзаж.

В этот день Perseverance, работающий внутри кратера Езеро, сделал 96 снимков. Их объединили в панораму, которую считают одним из самых высоких разрешений за всю историю исследований планеты. На ней можно увидеть далекие холмы, находящиеся в 65 км от ровера.

NASA представило два варианта панорамы

Панораму Марса снял Perseverance 26 мая 2025 года — цвета природные Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / © NASA

В естественных цветах, где небо имеет характерный красный оттенок.

Панораму Марса снял Perseverance 26 мая 2025 года — цвета усилили Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / © NASA

В усиленном цветном формате, демонстрирующем голубое небо — иллюзию, позволяющую лучше различать рельеф и структуры.

Интересный марсианский камень

Среди заметных деталей — большой валун, лежащий на темной дюне в форме полумесяца, немного справа от центра панорамы. Он находится всего в 4,4 метрах от Perseverance. Такой тип валунов геологи называют «плавучими», ведь они могли образоваться в другом месте и со временем переместиться через воду, ветер или геологические оползни. Вероятно, этот валун попал на место к образованию дюны.

Марсоход оставляет следы исследования

На нижней части панорамы видно яркое белое кольцо — это следует от бури Perseverance, проникшей в поверхность 22 мая. Цель — изучить структуру пород под запыленным верхним слоем, прежде чем отобрать образец для хранения в титановой капсуле.

Через два дня ровер провел подробный анализ местных минералов. Этот район считается одним из самых древних, которые изучал Perseverance — возможно, он даже старше самого кратера Езеро.

На правом краю изображения видны следы передвижения ровера. Они тянутся на 90 метров и исчезают за поворотом — в направлении предварительной остановки.

Особенно интересна граница между двумя типами пород, проходящей по центру панорамы. Более светлые, более близкие к роверу породы содержат много оливина. Более темные, расположенные дальше, вероятно, являются глинистыми образованиями значительно более древнего происхождения.

Ученые доказали, что космические лучи способны создавать энергию для жизни под поверхностью Марса, Энцелада и Европы.