Пара нашла зубы гигантской акулы, вымершей 3,5 млн лет назад — видео

В Мексике пара обнаружила зубы акулы мегалодона в затопленной пещере.

Об этом пишет ladbible.com.

15-метровые акулы были самыми опасными рыбами в океане, поскольку они плавали в водах более трех миллионов лет назад. Но, чтобы выяснить, почему акула вымерла, ученые ищут ответы в зубах хищника.

Спелеологи Кэй Сапата и Эрик Родригес обнаружили окаменелости во время погружения в воронку в Мадерии. Пятнадцать окаменелостей зубов были найдены в районе Чолул, когда-то считавшегося под водой.

Из 15 окаменелостей 13 принадлежали трем разным видам акул, одним из которых когда-то был смертоносный мегалодон.

Они пришли к выводу, что геологическая шкала времени появления зубов мегалодона достигала примерно от 5 до 2,5 миллиона лет назад.

Спелеолог Соса Родригес объяснил: "Это просто доказательство того, что ученые уже изучали и о чем писали: какая дикая природа была здесь миллионы лет назад, когда это было частью моря".

Это произошло после исследования, проведенного ранее в этом году, которое предположило, что температура тела мегалодона могла привести к его исчезновению. Ученые предположили, что мегалодон мог поддерживать температуру тела примерно на 7 градусов выше температуры окружающей воды. Результаты анализа зубной эмали древней акулы могут помочь объяснить, почему она вымерла 3,6 миллиона лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings Of The National Academy Of Sciences, количество энергии, которую мегалодон использовал, чтобы оставаться в тепле, могло способствовать его вымиранию.

Исследователь Роберт Игл, доцент кафедры атмосферных и океанических наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал: "Изучение движущих факторов, стоящих за исчезновением такой успешной хищной акулы, как мегалодон, может дать представление об уязвимости крупных морских систем, которые испытывают последствия изменения климата, что продолжается".

Рэнди Флорес, аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и научный сотрудник Центра разнообразного лидерства в науке, пояснил: "Поддержка уровня энергии, который позволил бы мегалодону поддерживать повышенную температуру тела, потребует ненасытного аппетита, который, возможно, не будет устойчив во времена морских изменений. Экосистема балансирует, хотя ей, может быть, даже пришлось конкурировать с новичками, такими как большая белая акула".

