Пара случайно нашла утраченное сокровище, которому 2 тысячи лет

На западе Турции пара, неспешно прогуливавшаяся по берегу озера, наткнулась на удивительную находку: 2000-летнюю монету с фигурой Иисуса и рельефными надписями, отчеканенными на ее поверхности.

Об этом пишет Arkeonews.

Исмаил Йылдырим, обнаруживший монеты во время прогулки с женой и детьми, сразу же признал их историческую ценность и передал их в Археологический музей Изника. После экспертизы сотрудники музея подтвердили, что одна из монет происходит из эллинистического периода, а другая с изображением Иисуса Христа и датируется 9-м веком.

Пара нашла клад, которому 2 тысячи лет / Фото: arkeonews.net

Изник, район, датируемый 4 веком до н.э., имеет богатую историю и культуру. Город сыграл значительную роль в развитии как мусульманской, так и христианской цивилизаций с множеством древних памятников эпохи вифинской, римской, сельджукской и османской цивилизаций.

Изник основал в 316 году до н. е. Антигон, полководец Александра Македонского. Позже Лисимах, другой генерал Александра, захватил город и переименовал его в честь своей жены Никеи. Во времена римского владычества Изник переживал период расширения и процветания.

Напомним, астрономы обнаружили две суперземли вне Солнечной системы. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.

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