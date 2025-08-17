Парад планет 17 августа: успейте увидеть редкое явление в небе

Космическое шоу - шесть планет и Луна на небе 17–20 августа 2025 года / © ТСН.ua

Редкое астрономическое явление на небе, которое продлится несколько дней, состоится 17 августа. Именно в это время можно будет наблюдать уникальный парад планет Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся вместе на небе.

Об этом говорится в прогнозе livescience.

Речь идет о так называемом параде планет — явлении, когда несколько небесных тел можно одновременно увидеть с одной стороны от Солнца. В этот раз в небесном «строевом порядке» выстроятся Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Когда и как наблюдать парад планет в Украине

Увидеть парад можно будет в ночь с 17 на 18 августа и еще несколько следующих утра — примерно до 20 августа.

Планеты будут появляться на востоке примерно за час до рассвета.

Самыми яркими останутся Венера, Юпитер и Сатурн, тогда как Меркурий будет виден ближе к горизонту.

Уран и Нептун слишком тусклы для наблюдения невооруженным глазом, поэтому для их рассмотрения понадобится телескоп.

Чем уникально

Изюминкой этого небесного действа станет серп Луны, которая 17–18 августа появится рядом с Венерой и Юпитером. Лучшее время для наблюдения за Меркурием придется на 19 августа.

После 21 августа он постепенно исчезнет в солнечном свете и станет невидимым.

Астрономы напоминают, что в 2026 году нас ждут сразу два подобных парада с шестью планетами — в феврале (после захода Солнца) и в августе (перед рассветом).

Напомним, ранее уже говорилось о том, что это в небесное шоу ждет ценителей астрономии. Парад планет можно увидеть на предрассветном небе. Тогда шесть планет Солнечной системы выискиваются в строчку.

