Парад планет в августе 2025: как и когда увидеть шесть планет на утреннем небе

В середине и второй половине августа 2025 года небесное шоу ждет любителей астрономии — на предрассветном небе можно будет одновременно наблюдать шесть планет Солнечной системы. Эта редкая конфигурация, называемая астрономами «парадом планет», будет включать Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре из них — Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, остальные две нуждаются в помощи оптических приборов.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Парад планет — это явление, когда несколько планет одновременно располагаются в относительно узком секторе небосвода. Хотя астрономически это не означает, что все планеты лежат на одной линии, для земного наблюдателя они будут расположены на видимой траектории Солнца — эклиптике. Именно благодаря такому расположению можно будет увидеть их вместе на фоне утренней звезды.

Лучшее время для наблюдения приходится на период с 15 по 26 августа, с наиболее удачными датами между 19 и 21 августа. Эти дни особенно интересны, ведь именно тогда Меркурий достигнет самой западной элонгации — максимального углового расстояния от Солнца, что делает его видимость на утреннем небе особенно четкой. Во время этого «парада» планеты растянутся на секторе около 120 градусов, что обеспечит приятное и широкое зрелище.

Особое внимание привлекает сообщение Венеры и Юпитера, которое произойдет 12 августа. В этот день планеты сблизятся так, что между ними будет всего 0,86 градуса — это меньше двух диаметров Луны. Это совпадение совпадет с максимумом метеорного потока Персеиды, что сделает утренние часы 12 августа настоящим праздником для любителей звездного неба.

Венера со своим блеском около -4m будет ярким указанием, а рядом с ней на фоне рассвета можно будет отыскать Юпитер, блеск которого будет достигать -2m. Любители астрономии смогут даже увидеть транзит теней спутников Юпитера 19 и 21 августа — уникальное явление, когда тени самых крупных его спутников проходят по диску планеты.

Для удобства наблюдений рекомендуется выбирать места с открытым горизонтом в северо-восточном направлении, где можно увидеть первые планеты. Наблюдение лучше всего начинать ориентировочно с 4 часов утра. Сатурн и Нептун будут видны первыми. Хотя Нептун — самая слабая планета в этом списке с блеском около 7,7m, поэтому без оптики его увидеть сложно. Сатурн, напротив, прекрасно виден невооруженным глазом, и в телескопе можно разглядеть его известные кольца, а также детали, как щель Кассини.

Уран также будет доступен для наблюдений, но лучше использовать бинокль или телескоп, ведь при свете предрассвета небо будет недостаточно темным. Планета расположена в созвездии Тельца у звездного скопления Плеяды. 16-17 августа рядом с Ураном можно увидеть тонкий серп Луны.

Наконец Меркурий, хоть и является самой сложной для наблюдений планетой из-за близости к Солнцу, 19 августа будет на максимальной западной элонгации и станет заметным в промежутке между 5:00 и 5:15 утра по киевскому времени. Его свет будет иметь легкий красный оттенок, что обусловлено атмосферным рассеянием. Для точного определения можно пользоваться телескопом.

