Парада планет в июне не будет: почему люди не увидят редкое явление

В понедельник, 3 июня, должен пройти так называемый парад планет. Однако на самом деле большинство этих планет увидеть будет невозможно.

Об этом пишет Space.

По словам Джо Рао из Планетария Гейдена, увидеть все планеты во время так называемого парада планет будет очень проблематично. Астроном говорит, что невооруженным глазом можно увидеть только две планеты.

К примеру, Меркурий и Юпитер будут находиться очень близко к положению Солнца на небе и потому, вероятно, будут замаскированы ярким сиянием звезды. Возможно, с помощью бинокля их мельком и можно будет увидеть, но они будут находиться очень низко над горизонтом на востоке.

Чтобы увидеть Уран, понадобиться либо очень хороший бинокль, либо телескоп, и то если небо будет совершенно темным. И его также будет закрывать свет Солнца. Что касается Нептуна, самой отдаленной планеты Солнечной системы, то этот мир будет еще более тусклым, чем Уран, поэтому его также нельзя будет увидеть невооруженным глазом. То есть четыре из шести планет будут либо слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, либо замаскированные бликами восходящего Солнца.

Однако невооруженным глазом можно будет увидеть Марс и Сатурн, хотя и они будут не очень яркими в рассветные часы. И их можно наблюдать примерно за час до восхода Солнца.

Парад планет состоится несколько раз в ближайшие годы: 28 августа этого года и 18 января 2025 года. В то же время 28 февраля 2025 года ожидается феноменальное зрелище — парад целых семи планет Солнечной системы.

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