Парализованный мужчина создал систему умного фермерства, управляя только одним пальцем

В Китае парализованный мужчина создал систему умного фермерства и запустил стартап.

Об этом пишет SCMP.

36-летний Ли Ся из города Чунцин, который зависит от аппарата искусственной вентиляции легких и может двигать одним пальцем руки и одним пальцем ноги, успешно разработал интеллектуальную систему управления фермой и основал собственный стартап.

История Ли стала примером того, как сила знаний и упорство могут изменить жизнь даже в самых сложных условиях.

В пятилетнем возрасте врачи диагностировали Ли мышечную дистрофию. Из-за болезни он был вынужден бросить школу уже в пятом классе, однако стремление к учебе не покидало его никогда.

Больше всего мужчину интересовали физика и информатика. В 25 лет он начал самостоятельно изучать программирование, используя онлайн-форумы и доступные материалы.

«Впервые я познакомился с компьютерами благодаря учебнику, который принесла домой моя младшая сестра. Меня заинтересовало каждое понятие в этой книге», – рассказывает Ли. «Я перечитывал ее снова и снова. Я с нетерпением ждал начала каждого учебного года, чтобы увидеть, какую новую книгу о компьютерах она принесет домой».

С годами состояние Ли ухудшалось: сначала он потерял способность ходить, впоследствии возможность самостоятельно ухаживать за собой. В конце концов, ему стало тяжело даже есть и дышать. В последние годы он мог двигать одним пальцем руки и одним пальцем ноги.

В 2020 году Ли впал в кому. Врачи провели трахеотомию и сообщили семье, что шансов на выздоровление почти нет.

Однако в начале 2021 года мужчина узнал о безосновательных технологиях выращивания растений. Это вдохновило его на идею совместить технологию Интернета вещей (IoT) с современным сельским хозяйством и применить свои знания на практике.

Ли Ся / © CCTV

Пользуясь виртуальной клавиатурой и двигая одним пальцем руки и одним пальцем ноги, подключенный к аппарату ИВЛ, Ли разработал полноценную интеллектуальную систему управления фермой.

После развода родителей в 2017 году уход за Ли полностью взяла на себя его мама – Ву Димэй. Все практические задания она выполняла верно по инструкциям сына.

Со временем женщина, которая раньше даже не знала, что такое электрическая схема, превратилась в настоящего «супертехника». Она научилась паять платы управления, настраивать сетевые соединения, подключать схемы и обслуживать сельскохозяйственное оборудование.

Одним из самых ошеломляющих достижений стало то, что под руководством Ли Ву собственноручно собрала дистанционно управляемое беспилотное транспортное средство для доставки грузов.

«Моя мама теперь умеет делать все, – говорит Ли. — Хотя она не понимает теории, она точно знает, как подключить провода и установить все».

Ли Ся с мамой / © CCTV

Сегодня ферма Ли работает стабильно и уже начала приносить прибыль. В будущем он планирует экспериментировать с новыми технологиями выращивания и расширить ассортимент культур, в частности, выращивать помидоры черри.

