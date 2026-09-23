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- Наука и IT
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Паразит может изменять поведение жертвы: одна деталь поставила известную теорию под сомнение
Toxoplasma gondii прославился как паразит, способный буквально изменять поведение хозяина. Но оказалось, что за частью его жуткой репутации может скрываться гораздо более простое объяснение.
Паразит Toxoplasma gondii, которому приписывают способность изменять поведение зараженных животных, может быть ответственен не за все эффекты, которые с ним связывают. Часть таких наблюдений учёные могли интерпретировать неверно из-за сложности установления причинно-следственной связи.
Об этом сообщило издание Science Alert со ссылкой на зоолога Эндрю Давинака из Витонского колледжа в Массачусетсе.
Toxoplasma gondii — одноклеточный паразит, способный заражать практически всех теплокровных позвоночных. При этом половое размножение паразита происходит только в организме представителей семейства кошачьих.
Именно с этим связана известная гипотеза о своеобразном «контроле поведения». Исследования показывали, что заражённые крысы могут терять привычную отвратительную реакцию на запах кошек. Инфекцию также связывали с изменениями в поведении шимпанзе, гиен и волков.
«Установление связи между инфекцией T. gondii, известной как токсоплазмоз, и поведением людей исторически было несколько сложнее. Это связано с тем, что поведение человека формируется под влиянием поразительного количества взаимодействующих биологических, социальных и экологических факторов, некоторые из которых также могут влиять на вероятность того, что человек столкнётся с T. gondii. Давинак, опираясь на опубликованные исследования, утверждает, что такую же сложность следует распространить и на животных», — говорится в статье.
Давинак считает, что не исключено, что некоторые животные заражаются T. gondii чаще именно из-за особенностей своего поведения. Например, более смелые особи, которые активнее исследуют территорию или преодолевают большие расстояния, могут иметь больше шансов столкнуться с паразитом.
Показательным примером стали волки Йеллоустонского национального парка. Исследование 2022 года показало, что особи, территории которых в большей степени пересекались с территориями пум, чаще были заражены T. gondii. Инфицированные волки при этом чаще покидали стаи и становились вожаками.
Однако установить, что было первым, сложно. Паразит мог повлиять на поведение волков, но возможна и обратная ситуация: животные, которые изначально были склонны больше передвигаться и рисковать, чаще попадали на территории пум и там контактировали сT. gondii.
Давинак называет такой механизм «экологической селекцией»: черты поведения, которые исследователи связывают с заражением, сами по себе могут повышать вероятность контакта с паразитом.
В то же время это не означает, чтоT. gondii вообще не способен влиять на поведение. Контролируемые лабораторные эксперименты показывают, что заражение действительно может вызывать определенные изменения. Паразит способен вызывать хроническую инфекцию в центральной нервной системе, а среди возможных механизмов его воздействия исследователи рассматривают иммунные и нейроэндокринные процессы.
Особенно показательными считаются эксперименты с грызунами. После заражения они не просто демонстрировали большую склонность к риску, но и изменяли реакцию именно на запах кошек — животных, необходимых T. gondii для завершения жизненного цикла.
«Некоторые наблюдения за дикими животными свидетельствуют о подобной специфичности. Например, инфицированные шимпанзе проявляли пониженную реакцию на мочу леопарда, своего естественного хищника, тогда как их реакции на запахи других крупных кошек не демонстрировали такой же четкой закономерности», — говорится в статье.
По мнению Давинака, для более точного выявления причин и следствий учёным необходимо изменить подход к таким исследованиям. Вместо простого сравнения зараженных и незараженных животных он предлагает наблюдать за одними и теми же особями до и после заражения. Также могут помочь GPS-данные, которые позволят выяснить, как животное передвигалось ещё до контакта с паразитом.
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