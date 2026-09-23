Паразит может изменять поведение жертвы: одна деталь поставила известную теорию под сомнение

Toxoplasma gondii. Фото: Морн Арин, Ксена Лонгрин/CC BY 4.0/Wikipedia

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Паразит Toxoplasma gondii, которому приписывают способность изменять поведение зараженных животных, может быть ответственен не за все эффекты, которые с ним связывают. Часть таких наблюдений учёные могли интерпретировать неверно из-за сложности установления причинно-следственной связи.

Об этом сообщило издание Science Alert со ссылкой на зоолога Эндрю Давинака из Витонского колледжа в Массачусетсе.

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Toxoplasma gondii — одноклеточный паразит, способный заражать практически всех теплокровных позвоночных. При этом половое размножение паразита происходит только в организме представителей семейства кошачьих.

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Именно с этим связана известная гипотеза о своеобразном «контроле поведения». Исследования показывали, что заражённые крысы могут терять привычную отвратительную реакцию на запах кошек. Инфекцию также связывали с изменениями в поведении шимпанзе, гиен и волков.

«Установление связи между инфекцией T. gondii, известной как токсоплазмоз, и поведением людей исторически было несколько сложнее. Это связано с тем, что поведение человека формируется под влиянием поразительного количества взаимодействующих биологических, социальных и экологических факторов, некоторые из которых также могут влиять на вероятность того, что человек столкнётся с T. gondii. Давинак, опираясь на опубликованные исследования, утверждает, что такую же сложность следует распространить и на животных», — говорится в статье.

Давинак считает, что не исключено, что некоторые животные заражаются T. gondii чаще именно из-за особенностей своего поведения. Например, более смелые особи, которые активнее исследуют территорию или преодолевают большие расстояния, могут иметь больше шансов столкнуться с паразитом.

Показательным примером стали волки Йеллоустонского национального парка. Исследование 2022 года показало, что особи, территории которых в большей степени пересекались с территориями пум, чаще были заражены T. gondii. Инфицированные волки при этом чаще покидали стаи и становились вожаками.

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Однако установить, что было первым, сложно. Паразит мог повлиять на поведение волков, но возможна и обратная ситуация: животные, которые изначально были склонны больше передвигаться и рисковать, чаще попадали на территории пум и там контактировали сT. gondii.

Давинак называет такой механизм «экологической селекцией»: черты поведения, которые исследователи связывают с заражением, сами по себе могут повышать вероятность контакта с паразитом.

В то же время это не означает, чтоT. gondii вообще не способен влиять на поведение. Контролируемые лабораторные эксперименты показывают, что заражение действительно может вызывать определенные изменения. Паразит способен вызывать хроническую инфекцию в центральной нервной системе, а среди возможных механизмов его воздействия исследователи рассматривают иммунные и нейроэндокринные процессы.

Особенно показательными считаются эксперименты с грызунами. После заражения они не просто демонстрировали большую склонность к риску, но и изменяли реакцию именно на запах кошек — животных, необходимых T. gondii для завершения жизненного цикла.

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«Некоторые наблюдения за дикими животными свидетельствуют о подобной специфичности. Например, инфицированные шимпанзе проявляли пониженную реакцию на мочу леопарда, своего естественного хищника, тогда как их реакции на запахи других крупных кошек не демонстрировали такой же четкой закономерности», — говорится в статье.

По мнению Давинака, для более точного выявления причин и следствий учёным необходимо изменить подход к таким исследованиям. Вместо простого сравнения зараженных и незараженных животных он предлагает наблюдать за одними и теми же особями до и после заражения. Также могут помочь GPS-данные, которые позволят выяснить, как животное передвигалось ещё до контакта с паразитом.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что лемуры индри оказываются гораздо более искуссными вокалистами, чем можно было бы подумать: когда им нужно спеть более высокую ноту, они шире открывают рот, используя приём, похожий на технику оперных певцов.

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