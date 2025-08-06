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Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей: что известно
В мире миллиарды людей имеют домашних питомцев, но мало кто осознает, что обычный кот может быть источником инфекции, влияющей на поведение и даже характер человека.
Ученые обнаружили, что переносимый котами паразит Toxoplasma gondii может влиять на психическое состояние человека. По оценкам ученых, инфицированы до 60% населения мира.
Об этом пишет Science Focus.
Как паразит влияет на мозг
Toxoplasma gondii заставляет мозг производить больше гормона счастья — дофамина. Это приводит к нарушению импульсного контроля, повышенной агрессии и склонности к рискованному поведению.
Основными хозяевами паразита являются кошки, где он размножается и выделяется в окружающую среду с калом. Чтобы продлить свой жизненный цикл, он влияет на мозг грызунов и птиц, делая их менее осторожными к хищникам.
Люди заражаются T. gondii преимущественно из-за контакта с кошачьим туалетом и потребления немытых продуктов или недостаточно термически обработанного мяса.
Как избежать заражения
Инфекцию, часто проходящую без физических симптомов, можно избежать, соблюдая простые правила гигиены:
Тщательно мойте руки, ножи и разделочные доски после работы с сырым мясом.
Качественно готовьте мясо.
Мойте фрукты и овощи под проточной водой.
Надевайте перчатки во время садовых работ и уборку кошачьего туалета.
Избегайте непастеризованных молочных продуктов.
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