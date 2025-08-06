Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей: что известно

Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей / © unsplash.com

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Ученые обнаружили, что переносимый котами паразит Toxoplasma gondii может влиять на психическое состояние человека. По оценкам ученых, инфицированы до 60% населения мира.

Об этом пишет Science Focus.

Как паразит влияет на мозг

Toxoplasma gondii заставляет мозг производить больше гормона счастья — дофамина. Это приводит к нарушению импульсного контроля, повышенной агрессии и склонности к рискованному поведению.

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Основными хозяевами паразита являются кошки, где он размножается и выделяется в окружающую среду с калом. Чтобы продлить свой жизненный цикл, он влияет на мозг грызунов и птиц, делая их менее осторожными к хищникам.

Люди заражаются T. gondii преимущественно из-за контакта с кошачьим туалетом и потребления немытых продуктов или недостаточно термически обработанного мяса.

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Как избежать заражения

Инфекцию, часто проходящую без физических симптомов, можно избежать, соблюдая простые правила гигиены:

Тщательно мойте руки, ножи и разделочные доски после работы с сырым мясом.

Качественно готовьте мясо.

Мойте фрукты и овощи под проточной водой.

Надевайте перчатки во время садовых работ и уборку кошачьего туалета.

Избегайте непастеризованных молочных продуктов.

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