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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей: что известно

В мире миллиарды людей имеют домашних питомцев, но мало кто осознает, что обычный кот может быть источником инфекции, влияющей на поведение и даже характер человека.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей

Паразит от кошек может манипулировать мозгом миллионов людей / © unsplash.com

Ученые обнаружили, что переносимый котами паразит Toxoplasma gondii может влиять на психическое состояние человека. По оценкам ученых, инфицированы до 60% населения мира.

Об этом пишет Science Focus.

Как паразит влияет на мозг

Toxoplasma gondii заставляет мозг производить больше гормона счастья — дофамина. Это приводит к нарушению импульсного контроля, повышенной агрессии и склонности к рискованному поведению.

Основными хозяевами паразита являются кошки, где он размножается и выделяется в окружающую среду с калом. Чтобы продлить свой жизненный цикл, он влияет на мозг грызунов и птиц, делая их менее осторожными к хищникам.

Люди заражаются T. gondii преимущественно из-за контакта с кошачьим туалетом и потребления немытых продуктов или недостаточно термически обработанного мяса.

Как избежать заражения

Инфекцию, часто проходящую без физических симптомов, можно избежать, соблюдая простые правила гигиены:

  • Тщательно мойте руки, ножи и разделочные доски после работы с сырым мясом.

  • Качественно готовьте мясо.

  • Мойте фрукты и овощи под проточной водой.

  • Надевайте перчатки во время садовых работ и уборку кошачьего туалета.

  • Избегайте непастеризованных молочных продуктов.

Напомним, почему кот не отходит ни на шаг от хозяина. Ветеринар рассказал, что это значит на самом деле.

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