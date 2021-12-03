Парикмахерская в условиях невесомости: на китайской космической станции подстригли астронавтку

Сделать это в невесомости было нелегко.

Космическая парикмахерская. Астронавтку подстригли в условиях невесомости на китайской космической станции.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

Женщина захотела укоротить волосы, ведь она на орбите уже два месяца. Однако стричь в невесомости нелегко, ведь тела двигаются непредсказуемо и каждое неосторожное движение может закончиться травмой.

Кроме того, обрезанные волосы не падают на пол, а разлетаются в воздухе и могут повредить оборудование. Так что космонавты применили что-то похожее на мини-пылесос, чтобы все тщательно собрать.

Китайская команда будет оставаться на орбите до марта, поэтому решили стричь друг друга по очереди.