Пароль к Wi-Fi можно узнать за минуту: простая инструкция

Маршрутизатор / © unsplash.com

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Забытый пароль от Wi-Fi не обязательно искать на роутере или сбрасывать настройки сети. Если смартфон или компьютер уже подключен к ней, сохраненный код можно посмотреть непосредственно на устройстве. Способ зависит от операционной системы — Android, iOS, Windows или macOS.

Об этом сообщило издание Tecnoblog.

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Как посмотреть пароль Wi-Fi на Android

На смартфоне Android необходимо открыть «Настройки» и перейти в раздел «Подключения» или «Сеть и Интернет» — название может отличаться в зависимости от производителя и версии системы. Далее следует выбрать Wi-Fi и нажать на значок шестеренки рядом с сетью, к которой подключен телефон.

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В настройках сети необходимо найти функцию «QR-код». Смартфон может запросить подтверждение личности с помощью PIN-кода или другого способа разблокировки.

На некоторых устройствах пароль будет указан прямо под QR-кодом. В частности, так он может отображаться на смартфонах Motorola. На отдельных моделях Xiaomi и Samsung код придётся сохранить в виде снимка экрана, а затем отсканировать через Google Lens — после этого среди данных сети можно увидеть и пароль.

Как узнать пароль Wi-Fi на iPhone

На iPhone процедура проще. Нужно зайти в «Настройки», открыть Wi-Fi и выбрать сеть, к которой сейчас подключен смартфон.

В сведениях о ней есть пункт «Пароль». После нажатия и подтверждения доступа скрытые символы сменятся на сохраненный код сети.

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Как посмотреть пароль Wi-Fi в Windows

На компьютере с Windows необходимо через меню «Пуск» найти «Настройки Wi-Fi» и открыть свойства активного беспроводного соединения.

В сведениях о сети необходимо найти пункт для просмотра ключа безопасности Wi-Fi и нажать «Просмотреть». После этого Windows отобразит пароль сети, к которой подключен компьютер.

Где найти пароль Wi-Fi на Mac

На Mac нужно нажать значок Apple, перейти в «Системные настройки» и открыть раздел «Wi-Fi».

В списке известных сетей нужно нажать на три точки рядом с нужным названием и выбрать «Копировать пароль». Он попадет в буфер обмена — чтобы увидеть код, достаточно вставить его, например, в текстовое поле.

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Как предоставить доступ к Wi-Fi без ввода пароля

На Android можно поделиться данными сети с помощью QR-кода. Другой человек сканирует его камерой смартфона и получает возможность подключиться к Wi-Fi без ручного ввода длинной комбинации символов.

В то же время описанные способы относятся к сетям, данные для доступа к которым уже сохранены на устройстве. Если телефон или компьютер не подключен к чужой защищённой сети и не имеет сохранённых данных для входа, получить её пароль через обычные настройки не получится. В таком случае стоит попросить доступ у владельца Wi-Fi.

Напомним, ранее мы сообщали, что медленный Wi-Fi не всегда означает, что нужно менять тариф или покупать новое оборудование. Иногда скорость интернета можно повысить бесплатно — достаточно правильно разместить роутер.

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