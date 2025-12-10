Пастух нашел древний артефакт, который пришлось перезахоронить

Находка в Турции

Реклама

В Турции пастух случайно нашел намогильный памятник древнеримской эпохи. Археологам пришлось его временно перезахоронить, чтобы сохранить стелу от разграбления.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Находка была сделана на отдаленной горе вблизи города Каяджика.

Реклама

Археологи из управления музея Фетхие почти семь часов по крутому склону сносили надгробие на руках, чтобы не повредить хрупкий камень.

По словам экспертов, стела датируется I-III ст. до нашей эры. В этот период надгробия в форме алтаря были распространены по всей Римской Анатолии.

Ахмет Меке, археолог, участвовавший в раскопках, сказал, что этот экземпляр отличается изящной рельефной резьбой и четкой надписью, что придает ему исключительную эпиграфическую ценность.

На передней части стелы изображены мужчина и женщина, вероятно, это семейный портрет в память об умершем.

Реклама

Их одежда и прически дают редкое представление о повседневной жизни римского периода в регионе. Надпись под фигурами предоставляет дополнительную информацию о похороненном здесь человеке.

На одной из боковых панелей изображен резной венок, свидетельствующий о том, что похороненный человек занимал уважаемое место в местной общине.

Сейчас с находкой работают специалисты, которые проводят ее очистку и консервацию, прежде чем официально добавить в коллекцию музея.

Напомним, ранее археологи на севере Норвегии обнаружили редкое захоронение: женщину-викинга, которую положили в небольшую лодку вместе с собакой.