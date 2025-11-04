Паучий мегаполис: ученые нашли самую большую в мире паутину, сплетенную десятками тысяч особей

Паучая колония, обитающая в пещере, построила, вероятно, самую большую в мире паутину. Источник: Урак и др. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

Ученые обнаружили, вероятно, самую большую в мире паутину, расположенную глубоко внутри Серной пещеры на границе между Грецией и Албанией. В этой колоссальной структуре, простирающейся на 106 квадратных метров, процветает более 111 тысяч пауков . Это открытие не только поражает масштабом, но и демонстрирует неизвестную ранее способность двух распространенных видов пауков к колониальному поведению и сожительству.

Об этом пишет Live Science.

Паутина-колония и тайны Серной пещеры

Колониальная паутина расположена в зоне постоянной тьмы пещеры, вымытой серной кислотой, образовавшейся вследствие окисления сероводорода в грунтовых водах. Сама паутина является «лоскутным одеялом» из тысяч отдельных, воронкообразных паутин.

Ведущий автор исследования, доцент биологии Университета Сапиентия Иштван Урак (István Urák), подчеркнул, что это первое свидетельство колониального поведения у двух распространенных видов пауков, ранее не известных сотрудничеству.

«Естественный мир до сих пор скрывает для нас бесчисленное количество сюрпризов. Если бы я попытался описать все эмоции, охватившие меня [когда я увидел паутину], я бы выделил восхищение, уважение и благодарность. Вы должны это пережить, чтобы знать, что это такое», — отметил Урак.

Исследование, опубликованное 17 октября в журнале Subterranean Biology , подтвердило, что в колонии обитают два вида: Tegenaria domestica (домашний паук) и Prinerigone vagans (представитель семьи лифиидных пауков). Ученые оценили, что в пещере проживает около 69 000 особей T. domestica и более 42 000 особей P. vagans .

Домашний паук (Tegenaria domestica) в Серной пещере. Источник: Урак и др. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

Адаптация к темноте и серная диета

Обычно ученые ожидают, что пауки T. domestica будут охотиться на P. vagans , однако постоянное отсутствие света в пещере, вероятно, ухудшает зрение пауков. Пауки питаются мелкими мошками , которые, в свою очередь, питаются белой микробной биопленкой. Этот слизистый секрет, защищающий микроорганизмы, производится сероокислительными бактериями, процветающими благодаря серному потоку, протекающему через пещеру.

Такая серная диета повлияла на их микробиом. Анализ содержания кишечника показал, что микробиом пауков в пещере значительно менее разнообразен, чем у их родственников, живущих вне пещеры. Кроме того, генетический анализ подтвердил, что пауки-жители пещеры генетически отличаются от своих родственников, что указывает на их адаптацию к тусклой среде.

"Часто мы думаем, что полностью знаем вид, что понимаем о нем все, но неожиданные открытия все еще могут произойти", - добавил Иштван Урак.

Он подчеркнул, что экстремальные условия могут вызвать у некоторых видов уникальное поведение, которое невозможно наблюдать при «нормальных» обстоятельствах.

