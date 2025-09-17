Пауки массово появляются в домах: ученые объяснили причину

Паук

В Европе и Северной Америке начался сезон пауков, который длится каждый год с конца августа до середины октября. Именно в это время они становятся особенно заметными в домах и во дворах.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Ученые объясняют: количество пауков не растет, просто осенью самцы достигают зрелости и активно ищут самок, поэтому их чаще можно встретить в домах.

Так называемые «домашние пауки» — это представители групп Tegenaria и Eratigena, которые прекрасно приспособились к жизни в помещениях со стабильным микроклиматом. Осенью же окна и двери еще часто оставляют открытыми, что облегчает насекомым путь к человеческому жилью.

Специалисты прогнозируют, что 2025 год может стать особенно «горячим» для тех, кто боится пауков. В Великобритании жаркое лето создало благоприятные условия для увеличения популяции, поэтому пауки созрели раньше, чем обычно. Подобная ситуация наблюдается и в некоторых регионах США, где лето было не только жарким, но и влажным.

Осенью пауки активны не только из-за поиска партнеров. Они соревнуются за территории, вытесняя друг друга, и часто вынуждены мигрировать в поисках новых мест — в том числе и в человеческие дома.

Несмотря на то, что их присутствие вызывает страх, исследователи напоминают: большинство пауков для человека безопасны. Из более 50 тысяч известных видов лишь около 25 имеют яд, способный навредить. К тому же пауки помогают поддерживать естественный баланс, уничтожая мух и комаров.

Ученые также подчеркивают: популярные «народные средства» вроде лимонного масла или каштанов не доказали своей эффективности. Полностью защититься от пауков в доме невозможно.

Хотя для людей с арахнофобией осень может быть непростым периодом, специалисты советуют относиться к паукам спокойнее и помнить, что они приносят пользу, а не угрозу.

