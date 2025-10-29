Пауки-вампиры, пьющие человеческую кровь: открытие, от которого холодеет кожа не только у арахнофобов

Павик-вампир. Фото: Роберт Р. Джексон

Реклама

В восточноафриканских тропиках обитает удивительный вид пауков-попрыгунчиков — Evarcha culicivora, которого еще называют пауком-вампиром. Эти крошечные создания величиной с рисовое зерно получают человеческую кровь не через укусы, а охотясь на комаров, которые уже ею насытились.

Об этом сообщило издание Discover Magazine.

Пауков-вампиров можно встретить возле озера Виктория — в Кении и Уганде. Так как их клыки слишком малы, чтобы проколоть кожу, они приспособились к другой стратегии выживания. Пауки выслеживают самок комаров рода Anopheles, которые только что напились крови. Самцов они игнорируют, ведь те потребляют только нектар. Таким образом, Evarcha culicivora косвенно питается человеческой или животной кровью.

Реклама

Ученые выяснили, что пауки-вампиры ориентируются во время охоты благодаря острому зрению и развитому обонянию. Их привлекают места с запахами, связанными с людьми, например пота, ведь именно там чаще всего водятся сытые комары.

Исследование, опубликованное в журнале Animal Behavior в 2022 году, показало, что пауки реагируют не только на запах, но и на цвет. Им предлагали трех комаров — с кровью, с красным красителем и «пустых». В большинстве случаев Evarcha culicivora выбирали именно тех, у кого тело имело красноватый оттенок. Когда через 12 часов цвет исчезал, интерес пауков также угасал.

Предыдущие наблюдения также доказали, что этот вид может реагировать на растения, в частности на запахи таких соединений, как гумулен и кариофилен. Молодые особи ищут нектар, а взрослые — места для спаривания. Таким образом, паук-вампир является не только «охотником на комаров», но и сложным по поведению видом, который способен адаптироваться к различным условиям среды.

Хотя название «вампир» может звучать угрожающе, Evarcha culicivora не представляет опасности для человека. Их особенность — яркий пример эволюционного приспособления, когда маленький хищник смог найти способ добывать кровь без прямого контакта с ее носителем.

Реклама

Напомним, пауки оказались значительно способнее, чем кажется на первый взгляд. Кроме умения плести паутину и прыгать на большие расстояния, некоторые из них способны подниматься в воздух — без всякого ветра.