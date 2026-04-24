Пчелы могут менять цвет просто за считанные часы: ученые выяснили, почему так происходит

Пчела Agapostemon subtilior. Фото: ©Jeff Bartlet/iNaturalist/CC BY 4.0

У некоторых видов пчел цвет тела может меняться в течение одного дня в зависимости от уровня влажности воздуха. Такой вывод сделали ученые после исследования потовой пчелы вида Agapostemon subtilior, которая обитает вдоль западного побережья Северной Америки.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Речь идет о виде Agapostemon subtilior, который в сухом воздухе имеет более насыщенный сине-зеленый или голубой оттенок, а во влажном — становится более теплым, медно-зеленым или даже оливковым. Как выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и других учреждений, такое изменение может произойти всего за несколько часов.

Исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и других научных учреждений. Они пытались выяснить, может ли сама лишь влажность воздуха влиять на внешний вид насекомого.

Чтобы проверить это предположение, ученые провели контролируемый эксперимент с законсервированными образцами пчел. Часть насекомых поместили в контейнеры с очень высокой влажностью — более 95%, а другую часть — в условия с влажностью менее 10%.

Результаты оказались четкими. Примерно через 24 часа пчелы во влажной среде приобретали более теплый оттенок: их зеленый цвет смещался к оранжево-оливковому. Зато в сухом воздухе насекомые становились более насыщенного сине-зеленого цвета. Когда условия меняли, менялась и окраска — в противоположную сторону.

Также оказалось, что не все образцы реагируют одинаково. Более старые музейные экземпляры демонстрировали более сильное изменение цвета, чем недавно сохранившиеся. Ученые предполагают, что это связано с состоянием кутикулы — внешнего слоя тела насекомого. Со временем этот слой может разрушаться и пропускать больше влаги, из-за чего изменения становятся более заметными.

Исследователи отмечают, что причина этого явления заключается не в пигментах, а в физической структуре поверхности тела. Многие цвета у насекомых возникают благодаря микроскопическим слоям, которые отражают свет. Расстояние между этими слоями определяет, какие длины волн видит человеческий глаз.

Когда в структуру попадает вода, она немного набухает, из-за чего свет смещается к более длинным волнам — более теплым оттенкам. Когда структура высыхает, она сжимается, и цвет снова становится более синим или зеленым.

Чтобы проверить, работает ли этот механизм в естественных условиях, ученые проанализировали более тысячи фотографий самок Agapostemon subtilior, загруженных пользователями на платформу iNaturalist. После этого каждое фото сравнили с данными о влажности в том месте и в тот день, когда оно было сделано.

Анализ показал похожую закономерность: пчелы, сфотографированные во влажных регионах, чаще имели медный оттенок, а в сухих — сине-зеленый. В то же время ученые отмечают, что эта связь была слабее, чем в лаборатории, поскольку на фотографии могут влиять освещение, настройки камеры и естественные генетические различия между особями.

Открытие имеет значение и для музейных коллекций. Ученые отмечают, что сохранившиеся образцы могут менять свой вид в зависимости от условий хранения, а значит некоторые старые описания цвета насекомых могут быть неточными.

Кроме того, цвет для насекомых имеет практическое значение: он может влиять на поглощение тепла, защиту от хищников и коммуникацию. Поэтому изменения влажности и количества осадков из-за климатических изменений потенциально могут влиять и на эти характеристики.

Точную микроскопическую структуру, которая отвечает за этот эффект у потовых пчел, ученым еще предстоит установить в будущих исследованиях.

