Пентагон и SpaceX договорились блокировать терминалы Starlink окупантов: россияне уже жалуются

Компания Илона Маска SpaceX и Министерство обороны Соединенных Штатов договорились прекратить несанкционированное использование российскими захватчиками интернет-терминалов Starlink в Украине.

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Об этом заявил руководитель отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб, передает Bloomberg.

"США были активно вовлечены в работу с правительством Украины и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — сказал Пламб.

Он заявил, что в настоящее время удается успешно противодействовать попыткам россиян использовать Starlink на территории Украины.

"На этот момент мы успешно противодействуем, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи", — заявил Пламб.

Он отметил, что это будет и дальше оставаться проблемой, но в Пентагоне подумали об этом и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной.

Представитель Пентагона отказался называть журналистам методы, которыми борются с использованием терминалов Starlink российскими захватчиками.

Издание Bloomberg напомнило, что ранее Пламб говорил, что Пентагон не может заставить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте.

В РФ активно продают и рекламируют терминалы Starlink, указывая, что они работают через подписки, оформленные от имени жителей европейских стран, где лицензирована технология. В РФ продавцы терминалов говорят, что они не работают внутри страны, но их можно использовать вблизи приграничных регионов, таких как оккупированные территории Украины. Однако на этой неделе в России пользователи жаловались на беспрецедентные проблемы с подключением.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска России, вероятно, используют спутниковые устройства Starlink компании SpaceX на прифронтовой территории Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики наращивают использование Starlink в Украине.

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