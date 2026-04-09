Наука и IT
131
3 мин

Пентагон улучшил свой ИИ для войны: триумф в Украине и трагедия в Иране

Армия США интегрировала систему Maven для идентификации 11 тыс. целей в Иране, повысив эффективность военных в 50 раз.

Ирина Лабьяк
ИИ-система Maven

ИИ-система Maven / © ТСН

Пентагон официально перевел ИИ-систему Maven в статус стандартного вооружения, что гарантирует компании Palantir миллиардные контракты. Пока технология демонстрирует успехи в Украине и Иране, правозащитники бьют тревогу из-за неспособности искусственного интеллекта отличить оружие от корзины на плече.

Об этом пишет noworries.

Армия США активно использует систему искусственного интеллекта Maven Smart System от Palantir в боевых операциях против Ирана. По информации администрации президента Дональда Трампа, только за первый месяц противостояния было поражено более 11 тыс. целей — и существенную роль в их определении сыграли алгоритмы.

ИИ-проект Maven — что о нем известно

Начатый Пентагоном в 2017 году проект Maven по сути является «Google Earth для войны»: это интерактивная карта с большим количеством отметок, где содержатся координаты, высота, тип объекта и обозначения «свой/чужой».

Сначала в разработке участвовала компания Google, однако после петиции более 3000 ее сотрудников с требованием выйти из проекта корпорация отказалась от участия. Впоследствии систему подхватил Palantir и превратил ее в ключевой инструмент управления для американских военных.

Технический директор Palantir Шьям Санкар отмечает, что благодаря системе один аналитик может выполнять объем работы, который ранее требовал участия 50 — 100 специалистов в течение полугода. По его оценке, новые возможности искусственного интеллекта повышают эффективность военных в 50 раз.

Эффективность и недостатки Maven

В Украине Maven уже показал свою эффективность: система помогала выявлять и наводить удары по мобильным ракетным установкам противника менее чем за 20 мин.

Однако использование этой технологии сопровождается серьезными спорами. Пентагон проводит расследование авиаудара по школе для девочек в городе Минаб в Иране, в результате которого погибли более 170 человек, преимущественно дети. Следователи выясняют, могла ли ошибка алгоритма Maven привести к этой трагедии.

Критики уже длительное время обращают внимание на технические недостатки системы. В частности, на ранних этапах алгоритмы не могли четко отличить оружие на плече человека от корзины для покупок — разница между ними составляла всего несколько пикселей на изображении. В то же время международное гуманитарное право требует четко различать гражданских и комбатантов, тогда как система работает с более упрощенными категориями.

Пентагон официально предоставил Palantir статус «программы учета» (program of record), что обеспечивает долгосрочное финансирование и закрепляет Maven как стандартный инструмент для вооруженных сил США. Это решение отражает более широкую стратегию интеграции искусственного интеллекта в боевые действия.

Эксперты и правозащитники отмечают ключевую проблему: хотя ИИ ускоряет процесс принятия решений, он одновременно переносит ответственность с человека на алгоритм. Вопрос о том, кто должен нести юридическую и моральную ответственность за возможные ошибки системы во время войны, остается открытым.

Напомним, в марте сообщалось, что из-за использования устаревших данных разведки США случайно ударили ракетой «Томагавк» по иранской школе для девочек в городе Минаб, в результате чего погибло по меньшей мере 175 человек. Как сообщает NYT, военные ошибочно идентифицировали школу как часть соседней базы КСИР, поскольку ранее здание принадлежало к военному объекту. Предварительное расследование подтвердило ответственность США, однако остаются вопросы, почему координаты не проверили дважды. Этот инцидент стал одной из самых тяжелых военных ошибок последних лет.

