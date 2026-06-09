Перед самым сильным Эль-Ниньо в истории в океанах заметили тревожный сигнал: что показали спутники

Океан / © Unsplash

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Ученые, которые проанализировали более двух десятилетий спутниковых наблюдений, выяснили, как потепление океанических вод влияет на морские организмы во время Эль-Ниньо. Исследование показало, что повышение температуры поверхности океана может ограничивать поступление питательных веществ к фитопланктону. По словам исследователей, планктонные сообщества являются основой морской пищевой сети, от которой зависит важная экономическая деятельность.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эль-Ниньо является частью природного климатического явления Эль-Ниньо — Южное колебание, во время которого температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана повышается. Такие циклы сменяют друг друга каждые два-семь лет.

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В рамках исследования ученые объединили спутниковые наблюдения с генетическим анализом образцов фитопланктона, собранных в разных районах мира. Они изучали так называемый нутриентный стресс — состояние, возникающее из-за недостатка питательных веществ, в частности железа, фосфора и азота.

Фитопланктон питается питательными веществами, поступающими с холодными водами, поднимающимися из океанических глубин. Однако потепление поверхностных вод усиливает образование теплого слоя на поверхности, что ограничивает поступление этих веществ из нижних слоев океана.

Для наблюдений исследователи использовали спектрорадиометр MODIS на спутнике NASA Aqua. С его помощью они измеряли изменения соотношения углерода и хлорофилла в фитопланктоне. Ученые отмечают, что уменьшение количества хлорофилла относительно углерода является признаком роста нутриентного стресса. Кроме того, команда проанализировала генетические маркеры микроорганизма Prochlorococcus, ДНК которого также свидетельствовала о дефиците питательных веществ.

Анализ показал, что худший дефицит питательных веществ исследователи обнаружили в субтропических круговоротах Атлантического, Тихого и Индийского океанов — больших районах относительно спокойных вод. В южной части Тихого океана команда зафиксировала один из самых высоких уровней нутриентного стресса, связанного с дефицитом азота и железа.

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Также ученые проанализировали последствия Эль-Ниньо 2015-2016 годов — одного из самых мощных за всю историю наблюдений. По их данным, тогда температура поверхности моря в отдельных регионах повышалась на 2,3°C. Спутниковые наблюдения показали, что это явление подавляло поднятие богатых питательными веществами глубинных вод в экваториальной части Тихого океана и усиливало дефицит питательных веществ.

Результаты исследования обнародованы на фоне прогнозов относительно возможного формирования чрезвычайно сильного Эль-Ниньо. Согласно исследованию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце года температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана может превысить средние показатели примерно на 3°C, а в отдельных сценариях — более чем на 4°C.

Эксперт по экстремальным погодным явлениям Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг заявил, что если такой прогноз оправдается, это может быть самое сильное Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. По его словам, такое явление может существенно повлиять на погодные процессы в мире, изменяя траектории штормов и способствуя возникновению волн жары или засух.

Кроме того, специалисты предполагают, что чрезвычайно сильное Эль-Ниньо может способствовать дальнейшему росту глобальной температуры и сделать 2026 год одним из самых жарких за весь период наблюдений.

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Напомним, ученые предупреждают: из-за скрытого влияния глобального потепления Эль-Ниньо готовит человечеству совершенно новые, непредсказуемые последствия.

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